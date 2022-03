Questo pesce di marzo magro e con poche spine che terrebbe a bada colesterolo e pressione favorirebbe anche il rafforzamento delle ossa

Nella classica dieta mediterranea o in un regime alimentare ipocalorico, i nutrizionisti elogerebbero in modo particolare il pesce. Infatti, è più leggero rispetto alla carne rossa, che invece i nutrizionisti consiglierebbero solo una volta a settimana.

Chiaramente, vi sono tanti tipi che rientrano nella categoria “pesce”: dai molluschi al pesce azzurro. Ed è proprio quest’ultimo quello che dovremmo prediligere. Il pesce azzurro, infatti, sarebbe ricco di omega 3, un particolare grasso buono che favorirebbe la riduzione del colesterolo cattivo nel sangue.

Nella lista del pesce che dovremmo consumare, circa 200 grammi almeno 2 volte a settimana, si annoverano il salmone, il tonno, la sardina, lo sgombro e così via, come sostiene la Fondazione Veronesi. Infatti, il consumo consigliato del pesce, con questa quantità, contribuirebbe anche alla riduzione dei trigliceridi e all’abbassamento della pressione, qualora fossimo in presenza di ipertensione.

Poi, vi sono altre famiglie di pesci altrettanto buone e salutari, specialmente per il loro bassissimo apporto calorico, e con delle proprietà nutrizionali davvero eccellenti. Per esempio, questo pesce di marzo magro e con poche spine, appartenente alla famiglia dei Raiformi, apporterebbe una serie di benefici per l’organismo.

La razza

La razza è quel pesce dalla forma piatta presente sia nel Mar Mediterraneo che nel Mar Adriatico. Come suggerisce Humanitas, la razza sarebbe indicata per i soggetti che seguirebbero un piano alimentare ipocalorico. Infatti, contiene solamente 68 calorie una porzione da 100 g, nonché pochissimi grassi, ma molte proteine e sali minerali indispensabili per la nostra salute.

La razza è uno dei pesci più leggeri, perché oltre ad avere pochissime calorie ha anche una carne delicata e molto magra. Come anticipato, è anche fonte di potassio, importante per la salute cardiovascolare, e soprattutto per il controllo sulla pressione sanguigna. È anche fonte di fosforo, importante per il rafforzamento delle ossa, come la vitamina A, di cui è altrettanto ricco.

Ecco perché chi soffre di ipercolesterolemia, di ipertensione, di osteoporosi dovrebbe consumarlo, ma esclusivamente sotto indicazione del medico. Pertanto, rivolgiamoci al nostro medico, se soffriamo di queste patologie, prima di consumare la razza.

Questo pesce di marzo magro e con poche spine che terrebbe a bada colesterolo e pressione favorirebbe anche il rafforzamento delle ossa

Daremo una ricetta molto gustosa e, al contempo, leggera. Per realizzare la razza al forno aromatizzata alle erbe, abbiamo bisogno di:

500 g di ali di razza;

20 g di pangrattato;

400 g di patate;

1 spicchio d’aglio;

pomodorini;

rosmarino;

timo;

prezzemolo;

salvia;

olio EVO;

limone;

pepe.

Prima di tutto, mettiamo dell’acqua in pentola e accendiamo il fuoco. Peliamo e tagliamo le patate a tocchetti e, non appena l’acqua bollirà, saliamo e aggiungiamo le patate. Sbollentiamo per circa 10 minuti. Nel frattempo, tritiamo tutte le erbe aromatiche elencate, insieme allo spicchio d’aglio, e aggiungiamo anche il pangrattato e il pepe.

Sulla carta assorbente, mettiamo le patate e lasciamole da parte. Prendiamo le ali della razza e versiamo qualche goccia di olio EVO. Impaniamo nel mix di erbe aromatiche e pangrattato. Adagiamo sulla teglia, insieme alle patate e ai pomodorini, e impostiamo il forno a circa 180° gradi, per mezz’ora. Alla fine, condiamo con succo di limone, il quale potrebbe aiutare anche nella terapia dell’Alzheimer.