Se siamo a dieta e mangiamo fuori non preoccupiamoci di ingrassare con questi piatti gustosi ma leggeri

Seguire un regime alimentare ipocalorico può essere una scocciatura. Ciò nonostante, per alcune persone è fondamentale. Basti pensare alle persone in sovrappeso o obese che dovrebbero, necessariamente, seguire un’alimentazione sana e corretta.

Infatti, l’eccesso di chili potrebbe provocare non pochi problemi. Per esempio, una quantità elevata di colesterolo cattivo o di trigliceridi, l’ipertensione e così via. Queste patologie, a loro volta, potrebbero essere dei fattori di rischio di altre malattie.

Per questo motivo, è fondamentale mangiare sano e fare attività fisica costante. Per attività fisica non si intende, necessariamente, recarsi in palestra. Potrebbe essere utile anche solo una lunga camminata per almeno 30 minuti. A tal proposito, ecco come camminare secondo gli esperti per ridurre il colesterolo cattivo.

L’alimentazione, dunque, gioca un ruolo essenziale. Oltre agli strumenti messi a disposizione, curare la propria alimentazione è il primo passo verso il successo. E la Fondazione Veronesi indica la dieta mediterranea come quella principale da seguire.

Data questa premessa, se siamo a dieta e mangiamo fuori, vi sono degli alimenti che potremmo ordinare, senza avere il senso di colpa. Ciò vale anche per quelle persone che seguono una dieta ipocalorica, per ridurre il peso corporeo di pochi chili.

Al ristorante

Se siamo fuori casa perché ci hanno invitato a pranzo o a cena e, giustamente, non vogliamo sgarrare, ecco cosa potremmo ordinare. Se nella dieta prescritta abbiamo i carboidrati, potremmo ordinare del riso integrale con verdure lesse.

Il riso integrale, infatti, è un’ottima fonte di fibre per il corretto funzionamento dell’intestino, nonché potrebbe essere utile in caso di diabete e arteriosclerosi. Inoltre, favorirebbe l’accelerazione del metabolismo.

Se, invece, nella dieta prescritta abbiamo le proteine, potremmo ordinare una zuppa di legumi, oppure pollo alla griglia oppure pesce azzurro alla griglia o lesso, con contorno di verdure grigliate.

Se siamo a dieta e mangiamo fuori non preoccupiamoci di ingrassare con questi piatti gustosi ma leggeri

Altri accorgimenti potrebbero essere un cucchiaino di olio a crudo e l’uso delle spezie, come il pepe o il curry. Per esempio, il pollo al curry è un piatto molto gustoso. Il sale, infatti, sarebbe da evitare o quantomeno da limitare.

Non dimentichiamoci della frutta che, nella dieta mediterranea, è contemplata, facendo attenzione a quella particolarmente zuccherina. Al ristorante, comunque, potremmo chiedere anche una fetta di carne ai ferri, ma se durante la settimana ne avessimo consumato già una porzione, allora evitiamo di ordinarla. La carne rossa, infatti, andrebbe consumata una sola volta a settimana.

In ogni caso, il presente articolo non si sostituisce al parere del medico, che è indiscusso. Pertanto, si consiglia di rivolgersi al medico per la dieta da seguire, adatta a ciascuno di noi.

