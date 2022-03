Quando si pensa al condimento della pasta per eccellenza, ai primi posti troviamo sicuramente il ragù di carne. Sempre gustoso in tutte le sue varianti, è un condimento che bisognerebbe avere sempre a disposizione per salvare ogni pasto.

Per questo motivo molti ne preparano in grandi quantità, per poi conservarlo in freezer, pronto per i momenti di necessità.

C’è chi lo ama con il sugo, ma anche la sua versione in bianco con carne di vitello è assolutamente da provare almeno una volta.

Questo cremoso ragù bianco di vitello senza sugo incanterà di piacere anche i palati più raffinati

Il ragù bianco di vitello è una prelibatezza che non può mancare nel proprio ricettario di casa. Sarà una di quelle ricette da tenersi stretta e tramandare per generazioni, come quella degli gnocchi fatti in casa dal condimento croccante e saporito.

Per preparare 4 porzioni di ragù, saranno necessari i seguenti ingredienti:

350 g di carne trita di vitello;

70 g di burro;

40 g di uva passa;

30 g di pinoli;

2 carote;

1 costa di sedano;

1 mazzo di finocchietto selvatico;

mezza cipolla;

mezzo bicchiere di Marsala secco;

peperoncino, sale e olio EVO quanto basta.

Prima di mettersi ai fornelli, bisogna tritare finemente le carote, la cipolla e il sedano per fare il soffritto. Anche il finocchietto selvatico andrà mondato, lavato e tritato.

L’uvetta, invece, bisognerà lasciarla in una ciotolina con un po’ d’acqua e poi sgocciolarla e strizzarla.

Tutti i trucchi per preparare questo fantastico condimento

Prima di tutto, in una casseruola bisogna far rosolare nel burro e un goccio d’olio le carote, la cipolla e il sedano. Dopo aver mescolato per un minuto, si può aggiungere la carne tritata insaporita con un po’ di sale.

In seguito, si dovrà versare il Marsala a fuoco vivo e infine anche 500 ml di acqua bollente. Il ragù dovrà cuocere a fuoco basso per circa mezz’ora.

Terminato questo tempo, saranno da unire al ragù anche l’uvetta e il finocchietto selvatico già preparati, oltre a sale e pepe. Dopo altri 10 minuti circa di cottura, il ragù sarà pronto.

Al momento di condire la pasta, si potranno aggiungere a piacere anche i pinoli. Questo cremoso ragù bianco di vitello senza sugo sarà strepitoso anche per preparare una pasta pasticciata al forno croccante e cremosa.

Approfondimento

Esplosione di gusto e vitamina B6 con la pasta alla brontese che manterrebbe il cervello giovane e attivo