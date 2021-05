Nel cuore all’Alta Maremma, in Toscana, fra dolci colline e vigneti, si trova questo incantevole borgo medievale.

La parte antica è molto piccola, ma lascia meravigliati.

Le case in pietra dal colore giallastro, il panorama che si può ammirare, i colli circostanti, rendono questo luogo un vero e proprio sogno a occhi aperti.

Questo paesino incantevole a 5 minuti dal mare è la perla sconosciuta della Toscana.

Casale Marittimo

Se ne hanno notizie certe a partire dall’anno 1004. Inizialmente era sotto il dominio dei Conti della Gherardesca, poi passò sotto il controllo di Firenze.

Questo comune è situato all’estremità meridionale della provincia di Pisa.

Di particolare interesse ci sono una necropoli etrusca, non lontano dal centro abitato, e un paio di deliziose chiesette.

Tuttavia, ciò che colpisce è la semplice bellezza del paesino.

Non è molto turistico, quindi anche in estate lo si può visitare e ammirare in tutta tranquillità.

Si trova molto vicino al mare, in 5 minuti di macchina si è sulla spiaggia.

I posti di mare più vicini sono Bibbona e Cecina. Se si vuole però fare il bagno in un’acqua mozzafiato, basta spingersi venti minuti più a sud, fino a Piombino e Baratti.

Casale Marittimo è anche molto vicino ad altri luoghi turistici davvero graziosi, come Castiglioncello.

Perché sceglierlo come meta delle vacanze

Casale Marittimo, essendo un po’ nell’entroterra, è rimasto fuori dai principali circuiti turistici. Ciò non significa che non disponga di b&b, hotel e agriturismi. Dunque, se si vuole assaporare la vera toscana, d’estate, lontani da frotte di turisti e stranieri, Casale è un ottimo compromesso. Medioevo, campagna e mare in un unico posto, vicino ai principali luoghi d’interesse della zona.

Ecco perché scegliere Casale Marittimo, perché questo paesino incantevole a 5 minuti dal mare è la perla sconosciuta della Toscana.

Una vera e propria occasione per delle vacanze rilassanti e indimenticabili.