Ecco le 3 spiagge più belle della Maremma toscana da visitare e vivere fra natura selvaggia e acqua cristallina.

Non importa andare per forza all’estero per trovare una natura incontaminata che si affaccia su un mare da sogno. La Maremma toscana è uno di quei luoghi che offre opportunità del genere.

Questa zona che si affaccia sul Mar Tirreno e sul Mar Ligure è rimasta molto simile a come era nei secoli passati. L’intervento dell’uomo negli ultimi decenni non ha modificato così tanto il paesaggio tradizionale. Così ci si può trovare davvero in luoghi sperduti e mozzafiato.

Golfo di Baratti

Questo famoso golfo nel cuore dell’Alta Maremma è sormontato da un castello medioevale.

Nell’interno ci sono campagne a perdita d’occhio che nascondono un tesoro archeologico:una necropoli e un’acropoli etrusche.

La spiaggia ha una particolarità: brilla al sole.

Questo perché nella sabbia è contenuto un’alta percentuale di ferro.

Così quando ci si arriva in piena estate, sotto il solleone, si passa l’imponente pineta e ci si trova davanti a uno spettacolo di brillantezza e acqua trasparente.

Chiaramente questo golfo è molto frequentato, ma basterà evitare il week end, per goderselo a pieno.

Cala Violina

Appena passata la città di Follonica, in direzione Castiglione della Pescaia, ci si trova ad attraversare una piccola valle che sembra provenire da una fiaba: Pian d’Alma.

Questa piana meravigliosa è divisa dal mare da un fitto bosco e dalla macchia mediterranea.

Si lascia l’automobile nel parcheggio custodito e si fa una bella camminata di venti minuti.

La meta è Cala Violina, una spiaggia racchiusa in una piccola baia.

Non bastano le parole per descriverne la bellezza.

Spiaggia della Sterpaia

Un’altra meta poco conosciuta è la spiaggia del Parco della Sterpaia, fra Piombino e Follonica, nei pressi di Riotorto.

Questa spiaggia è così tanto lunga che si potrà evitare la calca anche nei periodi di punta e fare il bagno in un’acqua limpidissima, davanti all’imponente Isola d’Elba.

