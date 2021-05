Ecco cosa non dobbiamo mai fare quando apriamo una scatoletta di tonno grazie a una nuova scoperta inaspettata

Quante volte ci dobbiamo ricredere su qualcosa, dobbiamo cambiare opinione o abitudine. Questo può accadere quando le nostre convinzioni sono basate su presupposti sbagliati, anche inconsapevolmente, oppure quando ci mettiamo al passo con le nuove scoperte. Questo accade anche nelle abitudini alimentari. Molti di noi, per esempio, scartano sistematicamente l’olio della scatoletta di tonno. Una ricerca condotta di recente dalla Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma (Ssica) per conto di Ancit (Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare) ha confermato, invece, la buona qualità dell’olio di oliva contenuta nella scatoletta di tonno.

L’olio d’oliva contenuto nelle scatolette di tonno non va scartato perché è un ottimo alimento. Esso, infatti, non soltanto mantiene intatti l’aroma, il sapore e le qualità organolettiche, ma assorbe dal pesce i preziosi omega3 e Vitamina D. La ricerca condotta dalla Ssica ha analizzato l’olio d’oliva presente in confezioni da 80 grammi pronte per il consumo, mantenendole a tre diverse temperature (4°, 20° e 37°C). Nella seconda fase si sono osservate le variazioni nell’arco di 13 mesi. Il tonno non ha registrato alterazioni, e l’olio ha assorbito dal pesce vitamine e acidi grassi polinsaturi, in particolare composti da acidi grassi omega3 (Dha) e di Vitamina D (colecalciferolo).

Consigli su come riutilizzare l’olio delle scatolette

Equiparare l’olio delle scatolette di tonno a quello di frittura esausto da smaltire è un grosso sbaglio e uno spreco alimentare. L’olio d’oliva della scatoletta deve essere riutilizzato in cucina e trattato come un ingrediente normale. Ci sono tanti modi per utilizzarlo: come condimento o come soffritto della pasta al tonno, per insaporire una bruschetta, come condimento per una focaccia con tonno e cipolla.

Ecco, quindi, cosa non dobbiamo mai fare quando apriamo una scatoletta di tonno grazie a una nuova scoperta inaspettata. Gli appassionati di scelte green saranno felici di sapere che anche il contenitore di metallo del tonno in scatole è leggero, sicuro, resistente e sostenibile. L’acciaio contribuisce a mantenere il sapore del tonno intatto ed è riciclabile al 100%.