Fra poco sarà estate e potremo finalmente sfoggiare i nostri bei sandali e calzature estive. È importante quindi avere dei piedi ben curati e delle unghie in ordine. Purtroppo, sono in molti ad avere un problema fastidioso alle unghie dei piedi.

È molto comune prendere il fungo dei piedi che non attacca la pelle ma le unghie, specialmente quelle degli alluci. Spesso si annidano numerosi batteri fra l’attaccatura dell’unghia e la pelle e anche se ci laviamo tutti i giorni può succedere di imbattersi in questa brutta micosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutto quello che c’è da sapere su come prevenire il fungo alle unghie dei piedi e 2 rimedi insoliti per curarlo

Anche se pensiamo di essere abbastanza attenti all’igiene dei piedi questa zona delle unghie è ancora più delicata. Appena iniziamo a notare una piccola macchiolina gialla e opaca ai lati delle unghie dei pollici dobbiamo metterci in allerta. Questa infezione può peggiorare notevolmente se non corriamo subito ai ripari.

Cerchiamo di lavarci i piedi sempre in acqua calda con del bicarbonato e tagliamo le unghie notando se l’infezione continua o se si ferma subito. Se la ricrescita resta sempre gialla e infettata, dobbiamo ricorrere a degli smalti appositi che si acquistano in farmacia da applicare due volte alla settimana per almeno un anno. Infatti, l’unghia ricresce lentamente e se l’infezione è arrivata fino alla base dobbiamo attendere circa un anno perché si ricostituisca interamente sana.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come prevenire il fungo alle unghie dei piedi e 2 rimedi insoliti per curarlo.

Ecco i due modi alternativi per curare la micosi delle unghie dei piedi

Gli oli essenziali di tea tree (melaleuca), di lavanda e il bicarbonato vanno applicati quotidianamente. Si possono diluire 2-3 gocce di olio nell’acqua del pediluvio con bicarbonato. Altrimenti si possono direttamente applicare le gocce sull’unghia da curare e lasciare agire qualche minuto. Questi oli hanno una forte azione antibatterica e saranno utili anche come prevenzione quando laviamo i piedi. Un pediluvio disinfettante alla settimana a base di questi elementi naturali ci proteggerà dal contrarre delle spiacevoli micosi.

L’altro rimedio semplice consiste nel fare una soluzione di acqua, aceto bianco e limone e immergere i piedi per almeno 15 minuti.

Non scordiamoci degli antimicotici e antinfiammatori naturali da prendere in compresse per via orale. L’echinacea, l’estratto di pompelmo rosa e rosa canina. Le nostre difese immunitarie saranno rinforzate e non solo saremmo protetti contro le micosi ma anche contro altre eventuali infiammazioni.