Per ottenere il sapore più intenso e i maggiori benefici per il corpo è sempre meglio acquistare cibi di stagione. L’estate poi e ricca di frutta e verdura davvero deliziosa. Spesso, e non è un caso, queste sono in grado di far funzionare meglio il nostro organismo proprio in questo periodo. Oggi ci concentreremo su un ortaggio è un prezioso alleato contro il colesterolo e protegge da invecchiamento e pressione alta.

La verdura per eccellenza

Se c’è una verdura amata da tutti gli italiani, questa è la zucchina. Infatti, questa diventa la protagonista di tantissimi piatti. Forse però, pochi sanno che è la zucchina ha la propria stagione da giugno a settembre. Quindi, questo è proprio il momento per approfittare del suo fantastico sapore e delle sue numerose proprietà. Scopriamo quali sono.

Tutti i benefici di 100 grammi di zucchine

Secondo le tabelle IRAN, 100 grammi di zucchine contengono il 46% proteine, il 46% carboidrati e 8% lipidi. Al suo interno troviamo pochi grassi, molta acqua, vitamine e sali minerali. Si tratta di un vero e proprio cocktail della salute. Ricordiamoci però, che i benefici delle zucchine raggiungono questi valori solo se le consumiamo crude. Cucinandole infatti, spesso aggiungiamo diverse calorie. In fin dei conti, per farlo basta un filo d’olio. In realtà però, le zucchine possono davvero essere consumate crude. Hanno un sapore fresco e delicato, perfetto per delle insalate estive.

Questo ortaggio è un prezioso alleato contro il colesterolo invecchiamento e pressione alta

Le zucchine contengono poche calorie, sono quindi perfette per la salute e per rimanere in linea. Di contro, questo ortaggio è ricco di fibre, che favoriscono la normale attività intestinale. Senza contare che queste controllano anche l’assorbimento di zuccheri e colesterolo.

Se poi mangiamo le zucchine gialle, queste sono ricche di carotenoidi. Questi favoriscono l’abbronzatura e hanno proprietà antiossidanti, i migliori alleati contro l’invecchiamento. Lo stesso possiamo dire delle vitamine A e C, sempre contenute nella zucchina. Il potassio poi favorisce il normale funzionamento di cuore e arterie.

Insomma, le zucchine sono un vero toccasana per il nostro corpo. Ricordiamoci però, che non possiamo aspettarci miracoli limitandoci a consumare qualche zucchina in più ogni settimana. Queste, infatti, devono essere integrate in una dieta salutare ed equilibrata. Ad esempio, dovremmo evitare di consumare questi cibi comunissimi durante l’estate. Solo così, possiamo ottenere il meglio dal cibo che mangiamo.