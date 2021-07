Dopo il momento di sbandamento legato alle note vicende societarie di cui ci siamo occupati in un precedente report (Le notizie extra-borsistiche come condizioneranno l’andamento delle azioni Diasorin?), il titolo Diasorin potrebbe tornare presto sui massimi storici in area 200 euro.

Dopo che le quotazioni hanno chiuso la settimana sopra il livello indicato nel report precedentemente menzionato, la tendenza è girata al rialzo guadagnando il 10% circa nell’ultimo mese. Adesso lo spazio al rialzo per la proiezione rialzista è molto ampio tanto che potremmo assistere nel meedio periodo a un ritorno sui massimi storici. In questo percorso il titolo è sostenuto sia dal BottomHunter (segnale di acquisto scattato alla chiusura settimanale del 4 giugno) che dallo Swing Indicator (segnale di acquisto scattato alla chiusura settimanale del 21 maggio).

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 153,3 euro.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Ricordiamo che la probabilità di un rendimento positivo per un investimento della durata di 10 anni su Diasorin è del 100%.

Il titolo Diasorin potrebbe tornare presto sui massimi storici in area 200 euro: le indicazioni dell’analisi grafica

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 1 luglio in rialzo ribasso alla seduta precedente dell’1,25%, chiudendo a quota 157,5 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.