Finalmente siamo giunti al termine del periodo delle grandi abbuffate fra la vigilia e Capodanno. Oltre ai dolcetti dell’Epifania non abbiamo più scuse per non ritornare al nostro abituale regime di dieta.

L’ideale è correre subito ai ripari. Pesarsi solo una settimana dopo il 6 gennaio per capire il nostro peso reale. Nel frattempo diamo il via libera alle vellutate, ai massaggi drenanti e alle verdure.

Per questo oggi spieghiamo come questo ortaggio di stagione può aiutare il fegato a smaltire i bagordi delle feste e a depurare l’organismo. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Le mirabolanti qualità del carciofo

Il carciofo è una verdura che si può trovare durante tutto l’inverno, da novembre ai primi di marzo. Nonostante sia difficile da preparare è delizioso, sia cotto che crudo, ed è perfetto per un regime di dieta ipocalorica.

Ma quello che rende questo ortaggio interessante è il suo contenuto. Infatti, al suo interno è presente la cinarina, una sostanza che aiuta il fegato a smaltire i grassi in eccesso e che stimola la bile. Inoltre ostacola la produzione del colesterolo cattivo.

Inoltre, contiene anche l’inulina che influisce positivamente sulla flora intestinale. Se non si ama particolarmente consumare carciofi, esistono anche degli integratori che possono sopperire alla mancanza di queste sostanze benefiche.

Oggi abbiamo spiegato come questo ortaggio di stagione può aiutare il fegato a smaltire i bagordi delle feste e a depurare l'organismo.