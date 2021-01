In questa settimana il freddo si è fatto davvero sentire. Con l’abbassamento delle temperature si vedono per le strade sempre più cani coperti dai cappottini. Chi non ha cani spesso li guarda con scetticismo, non sapendo se questi animali domestici abbiano davvero bisogno di essere protetti dal freddo.

Anche molti proprietari di cani si chiedono se il cappottino serva davvero al loro amico a quattro zampe. Girando su internet è difficile trovare una risposta precisa. È però possibile scegliere cos’è meglio per il nostro fido seguendo delle linee guida. Oggi le illustreranno gli Esperti di ProiezionidiBorsa. Ecco come capire se al nostro cane serve davvero il cappottino.

Bisogna considerare lo sbalzo di temperatura

Innanzitutto consideriamo dove vive il nostro cane. Se passa le sue giornate in giardino, probabilmente non avrà bisogno di un cappottino per andare a passeggio. Infatti, il suo pelo sarà cresciuto a sufficienza con l’aumentare del freddo e il cappottino non porterebbe benefici. Se invece il nostro amico a quattro zampe vive con noi in casa con il riscaldamento attaccato il discorso è diverso. Durante questi mesi il suo pelo non sarà cresciuto abbastanza per sopportare il freddo e potrà aver bisogno di essere coperto.

Teniamo anche conto della stazza del nostro cane. Esemplari di grossa stazza spesso non hanno bisogno di cappottini invernali. Al contrario, cani piccoli e gracili come i chihuahua trarranno benefici dall’essere coperti.

Ecco come capire se al nostro cane serve davvero il cappottino

Cosa facciamo con il nostro cane quando usciamo di casa? Poniamoci questa domanda per capire se è il caso di mettere o meno il cappottino. Sì al cappottino se usciamo di casa solo per una passeggiata tranquilla o per far fare i bisogni al cane. No, invece, nel caso in cui si vada al parco e il nostro cane abbia l’abitudine di correre molto. In questo caso il cappottino sarebbe addirittura fastidioso.

Se scegliamo di coprire il cane con il cappottino, scegliamo un modello adatto alla sua stazza e alla sua morfologia. Inoltre, optiamo per cappottini morbidi e traspiranti dal lato del pelo. In questo modo saranno più confortevoli per il nostro cane!