Questo ortaggio di stagione potrebbe aiutarci a dimagrire e a eliminare il grasso addominale e possiamo gustarlo in una deliziosa insalata con mandorle e aceto balsamico

Le insalate gustose, che possiamo mangiare senza sensi di colpa e senza temere che la nostra odiata pancetta aumenti, ci sono molto simpatiche. Dimagrire è difficile e faticoso e rinunciare sempre alle cose che ci piacciono ci rende tristi e nervosi. Ma la natura con la sua infinita varietà ci aiuta a coccolarci senza rischi per la linea. Le verdure di stagione ci avvolgono di profumi e colori e possiamo usarle in mille svariate preparazioni perché povere di calorie. Per la nostra insalata abbiamo scelto il radicchio, un ortaggio dal sapore amarognolo che ha solo 13 calorie per 100 grammi di prodotto.

Non solo rosso di Treviso

Questo ortaggio di stagione potrebbe aiutarci a dimagrire perché aumenta il senso di sazietà per la sua consistenza croccante, soprattutto se consumato crudo. Il radicchio più noto è quello di Treviso, protetto dal marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), ma ce ne sono anche altri tipi non meno pregiati, come il radicchio di Chioggia o quello di Verona. Ha un bel colore rosso violaceo e possiamo usarlo per infinite preparazioni. Il radicchio è ricco di acqua e fibre che migliorano il transito intestinale e ci regalano una bella pancia piatta. È una bomba di vitamine e sali minerali che proteggono la nostra salute e ci rendono più belli.

Il radicchio che useremo per la nostra preparazione è quello trevigiano, ma vanno bene anche le altre qualità.

Ingredienti:

una mela;

1 cespo di radicchio;

una manciata di uvetta sultanina;

una manciata di mandorle;

sale e olio extravergine di oliva q.b.;

1 cucchiaio di aceto balsamico.

Preparazione

La preparazione è semplicissima. Prendiamo una ciotola e vi mettiamo il radicchio dopo averlo lavato e tagliato a listarelle sottili. Aggiungiamo la mela tagliata a cubetti e l’uva sultanina. Tritiamo grossolanamente le mandorle e le uniamo agli altri ingredienti. Condiamo con sale, olio extravergine di oliva e aceto balsamico. Se si è a dieta usare l’olio con moderazione. Mescoliamo bene per unire tutti gli ingredienti e serviamo.

Abbiamo preparato un’insalata deliziosa in cui l’amaro del radicchio si stempera per la presenza di uvetta e mandorle e per l’aroma intenso dell’aceto balsamico. Possiamo mangiarla a pranzo o a cena per accompagnare una pietanza, ma è un piatto raffinato che può essere servito anche per un’occasione importante. Stupiremo i nostri ospiti con un piatto delizioso.

