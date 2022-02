Perfetto per chi è a dieta, fa bene al cuore e equilibra la pressione e abbinato alle patate diventa un piatto da re

Non sempre ciò che è appetitoso ci fa male. Possiamo creare piatti sfiziosi con alimenti che siano digeribili e che non ci appesantiscano. Il pesce ad esempio è raccomandato dai nutrizionisti perché contiene molte proteine, vitamine e minerali e ha poche calorie. È ricco di omega 3 che apporta immensi benefici alla nostra salute e gli esperti consigliano di consumarlo due o tre volte alla settimana. La ricetta che proponiamo è a base di merluzzo, un pesce dal sapore delicato, leggero e nutriente. Ha solo 82 calorie per 100 grammi di prodotto ed è perfetto per chi è a dieta. È presente tutto l’anno nelle pescherie e non è particolarmente costoso.

Dieci vitamine, otto minerali e tante proteine in sole 82 calorie

Per la nostra ricetta abbiamo scelto il filetto di merluzzo, che è perfetto per chi è a dieta e si prepara molto facilmente. È particolarmente adatto ai bambini perché non ha le spine.

Ingredienti per 4 persone:

800 g di filetto di merluzzo;

600 g di patate;

2 cucchiai di capperi;

origano q.b.;

½ bicchiere di vino bianco;

una manciata di olive nere;

10 pomodori secchi;

olio extra vergine d’oliva q.b.;

sale q.b.

Perfetto per chi è a dieta, fa bene al cuore e controlla la pressione e abbinato alle patate diventa un piatto da re

La preparazione del filetto di merluzzo è semplice e veloce. Mettiamoci all’opera. Sbucciamo e affettiamo le patate a rondelle e mettiamo i capperi in acqua per dissalarli. Disponiamo le patate in una teglia larga precedentemente rivestita di carta da forno e aggiungiamo i capperi, le olive nere e i pomodori secchi tagliati a listarelle. Saliamo con moderazione, spolverizziamo a piacere con l’origano e irroriamo con l’olio extra vergine d’oliva. Se vogliamo contenere le calorie, sarà sufficiente un cucchiaio a testa.

Cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi per circa un’ora o quando le patate saranno ben rosolate. I filetti di merluzzo vanno aggiunti a metà cottura, dopo circa mezz’ora. Tiriamo fuori dal forno la teglia, disponiamo i filetti già salati e irroriamo con ½ bicchiere di vino bianco e un filo d’olio. Continuiamo la cottura per mezz’ora ancora. Un profumino invitante inonderà la nostra cucina e solleticherà le nostre papille gustative come un dolce invito.

La stessa ricetta può essere realizzata in cottura lenta usando una slow cooker o una multicooker, dei tegami con questa apposita funzione. La cottura lenta esalta i sapori e mantiene integre le proprietà nutritive. Se disponiamo di una multicooker possiamo seguire lo stesso procedimento e lasciar cuocere prima per tre ore e poi ancora per un’ora dopo l’aggiunta del merluzzo. Il risultato sarà ancora più appetitoso.

