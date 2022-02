Tutte le case hanno dei servizi che necessitano di rifornimenti per funzionare. Oltre all’acqua corrente, fondamentali le forniture di corrente elettrica e gas.

Della prima ci serviamo per illuminare l’abitazione e far funzionare vari elettrodomestici. Il gas invece lo usiamo per cucina e per i riscaldamenti.

Con una certa cadenza, dunque, dobbiamo pagare le bollette di ambedue. Nonostante la diffusione del formato elettronico, sono ancora molti a ricevere le bollette cartacee al proprio domicilio. Ciò, nel caso non le avessimo ricevute o le avessimo smarrite, può creare dei problemi per saldarle. Dovremo dunque trovare dei metodi per pagare senza bollettino le bollette.

Nuove modalità di pagamento

Negli ultimi tempi tante persone al posto dei contanti utilizzano carte di credito o prepagate per diverse spese, incluso il saldo delle bollette.

In alcuni casi si opta per soluzioni che scalano puntualmente l’importo dai propri conti. Altrettanto spesso però si utilizzano modalità di pagamento online. Ciò è possibile con l’uso dell’home banking, dal proprio pc o dal cellulare.

Per chi sfrutta queste opzioni non si pone il problema dell’assenza dell’apposito bollettino precompilato per effettuare il pagamento.

Ben diversa la situazione invece di chi continua a preferire i vecchi metodi tradizionali di pagamento. Fortunatamente vi sono diverse alternative per sopperire alla mancanza del bollettino senza dover per forza convertirsi alle nuove modalità.

Per pagare senza bollettino le bollette di luce o gas ecco le soluzioni per non usare carta di credito o prepagata online

La prima cosa da fare quando non abbiamo ricevuto una bolletta o l’abbiamo smarrita, è accertarsi di importi o scadenze. Per farlo possiamo chiamare i numeri del nostro fornitore. In questo modo potremo recuperare gli estremi e procedere al pagamento.

Basterà recarsi alle Poste o in tabacchini dotati del servizio per farsi dare un bollettino in bianco e compilarlo con i dati ottenuti. Se le bollette dovessero essere scadute, converrà chiedere informazioni anche circa eventuali more.

Qualora disponessimo di un’area personale online su siti e app del nostro fornitore, un’ulteriore alternativa è stampare direttamente da lì la bolletta.

Dopo di che potremo procedere al pagamento con i nostri metodi ordinari senza aver risentito quindi dell’intoppo.

L’ultima opzione prevede sempre di recuperare i dati utili e poi recarsi in banca per effettuare un bonifico intestato al nostro fornitore.

Ovviamente a seconda del nostro distributore di corrente e gas, i metodi accettati potrebbero variare. Sarà bene quindi accertarsi sempre delle modalità di versamento accettate.

