Il corpo umano è una macchina perfetta e se notiamo che qualcosa di strano si presenta, significa che dovremmo seriamente prestargli attenzione. Ci sono, infatti, alcuni segnali che l’organismo tenta di inviarci per farci capire che qualcosa non sta funzionando come programmato. Ciò che dovremmo fare, quindi, è ascoltarlo con attenzione, soprattutto se teniamo alla nostra salute. Infatti, in questo modo potremo essere certi dello stato del nostro fisico e, soprattutto, potremo prendercene cura il più presto possibile. In particolar modo, non appena noteremo qualcosa che non va, cerchiamo di raccogliere più informazioni possibili e, subito dopo, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia per capire cosa sta succedendo.

Leucemia Linfatica Cronica, la patologia di cui stiamo parlando oggi diffusa soprattutto tra gli anziani

Oggi affronteremo nel dettaglio una patologia, che potrebbe essere rivelata da sudorazione notturna e dolori articolari dopo i 60. Stiamo parlando della Leucemia Linfatica Cronica. In breve, si tratta di una neoplasia ematologica, proprio come spiega in modo esaustivo l’AIRC, che porta a un accumulo nel sangue, nel midollo e nella milza di linfociti del sangue. In questo caso, quindi, come molti già capiranno dal nome, ci stiamo interfacciando con una patologia ovviamente piuttosto importante e fondamentale da scovare il prima possibile. Soprattutto perchè è anche la leucemia più diffusa in Occidente. Questo discorso vale principalmente per coloro che si aggirano intorno ai 70 anni. Infatti, secondo la statistica, la Leucemia Linfatica Cronica colpisce soprattutto coloro che hanno compiuto 70 anni e solo raramente viene riscontrata prima dei 60.

Sudorazione notturna e dolori articolari dopo i 60 potrebbero essere del tutto innocenti ma potrebbero anche rappresentare le avvisaglie di una seria patologia

La Leucemia Linfatica Cronica spesso viene scovata in modo casuale, con esami regolari che non sono intenzionati a capire se ci sia una patologia simile presente nel corpo dei pazienti. Ma, ovviamente, come diverse malattie, ha una sintomatologia che può essere riconosciuta e individuata. Come abbiamo già spiegato, due tra i sintomi sono proprio la sudorazione nel corso della notte e dei dolori articolari. Ma certamente questi due segnali non bastano a far pensare a una situazione così grave e delicata. Per poter anche solo pensare lontanamente a questa patologia, dovremmo riscontrare anche dei linfonodi ingrossati in alcune aree specifiche del corpo e di una consistenza elastica. Inoltre, dovremmo notare anche del pallore ingiustificato, continue palpitazioni, febbre e stanchezza senza ragioni evidenti.

E i segnali potrebbero essere ancora altri. Proprio per questo, se notiamo alcuni di questi sintomi, non dovremmo assolutamente allarmarci. Piuttosto, potremmo confrontarci con il nostro medico di fiducia, cercando di capire le cause di alcuni di questi segnali. In questo modo, potremo star certi della risposta, essendo consapevoli di esserci presi cura della nostra salute e di esserci rivolti a un esperto, che potrà darci una visione d’insieme reale e certa.

