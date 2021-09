La casa è una parte integrante della vita di tutti. Al suo interno ci si sente al sicuro e liberi di essere sé stessi. Per questo ci si prende cura della propria dimora. Si era parlato di come avere una casa splendida e di classe con un solo pratico consiglio vincente. Ed il risultato è stato straordinario.

Ma se si pensa allo stile della cucina, si riesce ad immaginare il giusto arredamento? Questa volta si scoprirà una nuova tendenza perfetta per la cucina. Che parte dalla tradizione per arrivare ad una moda sempre più in voga.

Questo nuovo stile di arredamento della cucina fa impazzire tutti e spopola sul Web

Quando si arreda una casa si cerca uno stile unico e indimenticabile. Si cercano idee sui giornali e sui Social. Anche perché solo pochi sanno come arredare casa spendendo poco e senza rinunciare al buon gusto.

Ogni singola stanza richiede la giusta attenzione. Si sa come arredare la camera da letto o il salone. Ma che dire della cucina? Sembra incredibile ma arriva la tendenza di riproporre stoviglie e accessori che celebrano la vita contadina. E quindi ecco la nuova tendenza della tavola in stile “agreste”. Questo nuovo stile di arredamento della cucina fa impazzire tutti e spopola sul Web proprio grazie alla sua particolarità.

Grazie alla fusione tra semplicità e richiamo alla campagna, si possono ottenere straordinarie mise en place. Si otterrà così un mix tra illustrazioni di vegetali e animali tipici delle fattorie. Richiamando così il tema ambientalista e animalista ormai sempre più attuale. Ma come creare la tavola perfetta?

I giusti accessori

Per riuscire a ricreare lo stile agreste non dovranno mai mancare i fiori di campo sulla tavola. Si potranno utilizzare vasi di vetro in modo da ricreare un contrasto molto chic.

Si dovranno scegliere piatti con stampe di animali ma sarà fondamentale sceglierli di colori tenui. Grigio, panna o bluette sono i colori migliori.

Si consiglia poi di utilizzare tovagliette che richiamino i fogli di giornale. O sottopiatti in effetto legno.

È preferibile usare bicchieri con bordi lavorati o i vecchi cristalli della nonna. Acqua e vino andranno serviti in brocche di terra cotta anch’esse di colori neutri.

Mentre per la tovaglia e i tovaglioli dovranno essere utilizzati tessuti grezzi. Le posate, invece, dovranno essere in acciaio. Si creerà così maggior contrasto tra la tradizione e l’innovazione.

Ecco come ricreare uno stile unico e particolare che lascerà tutti meravigliati. Anche il più semplice pasto sarà ricordato per il suo incredibile stile.