Rientrati ormai dalle vacanze torniamo a prenderci cura della nostra casa. Ci piace scoprire nuovi posti ma niente può regalarci la sensazione che proviamo tornando nella nostra dimora.

Adoriamo prenderci cura di ogni dettaglio e utilizzare le migliori tecniche per pulirla al meglio. Non ci spaventa più nulla da quando abbiamo scoperto come pulire il piano cottura ad induzione facilmente.

Ma adesso vorremmo fare un passo in più: ci piacerebbe rinnovare il nostro arredamento senza però spendere troppo. Vorremo dare un tocco di classe alla nostra casa ma la paura di sbagliare ci frena.

Grazie a questo articolo scopriremo come farlo, risparmiando e abbellendo ancora di più la nostra casa.

Solo pochi sanno come arredare casa spendendo poco e senza rinunciare al buon gusto

La nostra casa è il nostro regno: al suo interno passiamo molti momenti della nostra giornata e costruiamo parte della nostra vita.

Con l’arrivo di settembre iniziamo a riorganizzare gli spazi: sappiamo bene che per riordinare la libreria facilmente e senza stress bastano 3 pratici consigli.

Ma vorremmo anche rinnovare lo stile della nostra casa, senza però dover spendere troppo per cambiare i mobili.

Come possiamo fare? Ci sembra un’impresa quasi impossibile.

Niente paura perché solo pochi sanno come arredare casa spendendo poco e senza rinunciare al buon gusto. Ma per ottenere un ottimo risultato, ci servirà solo qualche pratico consiglio.

Innanzitutto, ci basterà scegliere una nuova palette di colori: quest’anno, infatti, spopola il verde.

Un po’ perché sinonimo di natura e di eleganza, questo colore è perfetto per rinnovare al meglio la nostra casa.

Inoltre, potremo utilizzare il contrasto con il colore della nostra parete ed abbinare oggetti di diverse sfumature di verde. Vediamo qualche esempio pratico.

Ecco i semplici accessori

L’atmosfera “verde” si può ricreare facilmente: non dovremo utilizzare un unico stile.

Per arredare perfettamente la nostra casa ci basterà, ad esempio, cercare un tappeto di diverse sfumature di verde o un vaso di design.

Scegliamo una lampada laccata o semplicemente posizioniamo sul tavolino del salone qualche libro verde.

Non dovremo necessariamente cambiare il divano: potremo arricchirlo con cuscini o coperte della stessa tonalità.

Infine, potremo anche utilizzare della carta da parati con disegni geometrici di questo colore. Magari solo su una parete.

In ogni caso riusciremo a trovare molti accessori a poco prezzo. Ci basterà cercare bene tra negozietti dell’usato o mercatini.

Potranno anche essere di materiali diversi: ci stupirà scoprire che tutti insieme riusciranno a donarci pace e serenità, caratteristica tipica di questo colore.