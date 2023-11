Questo nuovo Gratta e Vinci costa solo 10 centesimi e ti permette di vincere fino a 120mila euro. Le probabilità di successo sono alte

Ogni tanto escono, cartacei o online, dei nuovi Gratta e Vinci per dare nuovi stimoli ai giocatori. Ad esempio, di recente, ne è uscito uno che costa 10 centesimi e dà dei premi fino a 120mila euro per i più fortunati. Giocare, poi, è davvero facile e anche le probabilità di vincita sono molto buone. Ecco quali.

Siete anche voi tra i milioni di italiani che, ogni giorno, sfidano la fortuna con il Gratta e Vinci? Il fascino di questa lotteria istantanea attrae davvero molti che sperano, grattando, di venire premiati dalla buona sorte. Ovviamente, facendo attenzione a non cadere nella ludopatia, malattia che colpisce tante persone, a partire, come si è letto, anche alcuni giocatori di calcio.

Non è sbagliato giocare. Lo è se diventa un’ossessione, se si spendono inutilmente troppi soldi, insistendo e, magari, mettendo a repentaglio le proprie finanze e quelle della famiglia. Insomma, bisogna sempre darsi una misura, nel gioco come nella vita. Per questo, un Gratta e Vinci che costa solo 10 centesimi, tutto sommato, è una spesa accessibile. Con 1 euro, per dire, si possono avere 10 tentativi.

Questo nuovo Gratta e Vinci costa solo 10 centesimi e ha delle interessanti probabilità di vittoria. Ecco quante

Il nuovo Gratta e Vinci si chiama Hex Breaker e si gioca solo online. In pratica, per giocarci, basterà avere a disposizione un pc, uno smartphone, un tablet. Come detto, costa 10 centesimi, ma, volendo, uno potrebbe rischiare con più soldi.

Infatti, il giocatore potrebbe decidere di puntare 20 o centesimi, Così come 1, 2, 3, 5, 10 o 20 euro. Cosa cambia? Che, se con 10 centesimi il premio massimo sarà di 600 euro, se dovessimo puntarne 20 euro, potrebbe intascarne 120mila di euro.

Col nuovo Hex Breaker giocare è molto facile ed ecco come si fa

Questo nuovo Gratta e Vinci costa solo 10 centesimi per chi ha poche risorse, ma, come detto, si possono puntare più euro. Giocare è facile. Ci sono 16 riquadri da scoprire dove sperare di trovare almeno 3 simboli uguali di quelli presenti sul lato destro. Se, invece, ne grattiamo virtualmente 4 uguali, il premio di quel simbolo raddoppia.

Perfetto, ma con che probabilità di vittoria? Va detto che queste restano tali indipendentemente da quanto giocate. Le probabilità di chi gioca 10 centesimi sono le stesse di chi ne punta, per dire 5 euro. A cambiare, ovviamente, sarà il premio. Ed è di 1 giocata ogni 5,63 che permette di vincere premi superiori alla somma puntata. Davvero non male, considerando altri nuovi Gratta e Vinci.