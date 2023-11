Ricette salva cena con soli 3 ingredienti veloci da cucinare per quando fai tardi a lavoro 

5 idee pensate per chi non ha tempo o voglia di cucinare ma non sa rinunciare ad un piatto caldo e sfizioso.

Decidere cosa mangiare a cena è uno dei grandi interrogativi della giornata tipo, quasi al pari del “come mi vesto” mattutino.

In effetti, programmare i pasti è difficile quanto incastrare meeting e riunioni nel calendario di lavoro perché non hai mai abbastanza tempo.

Rientri tardi e non hai fatto la spesa oppure ti sei dimenticata che sarebbero scaduti proprio gli ingredienti che ti servivano.

Ma per fortuna ci sono diverse soluzioni per ovviare a questi inconvenienti che capitano anche alle padrone di casa più organizzate.

Di seguito, ecco un po’ di ricette salva cena con soli 3 ingredienti veloci da cucinare e anche molto facili.

Poco lavoro, bontà assicurata

Bastano ad esempio 4 cosce di pollo, 250 g di pomodorini, olio, capperi e rosmarino per dare vita ad un secondo piatto goloso e appagante.

Va tutto in forno a 180°C per 30 minuti e la tua cena last minute è pronta.

Restando in tema di secondi piatti che giocano un po’ anche da piatti unici, potresti provare anche le omelette al gorgonzola.

Cuoci in padella il composto ottenuto con 4 uova, 150 g di gorgonzola, olio, sale e pepe, girando su ambo i lati fino a doratura.

Ricette salva cena con soli 3 ingredienti veloci da cucinare in forno o in pentola

Ma passiamo ai primi piatti, caldi e sostanziosi quindi perfetti contro il calo delle temperature.

Promosse zuppe e minestroni, così come le vellutate, delicate e leggere oltre che velocissime da realizzare.

Una buona opzione per la cena dell’ultimo minuto potrebbe essere la vellutata di zucchine e piselli.

Una volta cotte le verdure in acqua bollente per 15 minuti, spegni il fuoco e aggiungere 100 g di formaggio cremoso.

In questo modo, potrai dare maggiore gusto e consistenza al piatto.

Se invece preferisci un piatto di pasta, quella al tonno è sicuramente tra le più veloci da fare. E per renderla più digeribile ti basta aggiungere il succo di 2 limoni.

Infine, anche una torta salata farcita con salmone e scamorza può ovviamente rappresentare un’ottima soluzione in caso di tempistiche ristrette.

E se proprio non sai rinunciare al dolce, ne puoi preparare di buonissimi con soli 3 ingredienti.

Prova le praline fatte con cocco rapé, zucchero e ricotta o la torta con cioccolato, burro e uova.