La Grande Occasione, nuovo Gratta e Vinci da 15 euro, ha ottime probabilità di vittoria. Ma ecco quello che batte tutti e fa vincere spesso

Da qualche giorno è uscito un nuovo Gratta e Vinci. Che presenta una grande novità. È, infatti, la prima lotteria istantanea che costa 15 euro. Si tratta de La Grande Occasione e ha ottime percentuali di far vincere chi lo compra. È il migliore come possibilità di vincita. No, perché ce n’è uno che lo batte. Ecco quale.

Qualcuno di voi ha già comprato il nuovo Gratta e Vinci da 15 euro? Si chiama La Grande Occasione ed è una novità per due aspetti. È l’ultimo arrivato tra le lotterie istantanee ed è il primo che costa 15 euro.

Sarà interessante scoprire come reagiranno le persone. Perché 15 euro non sono alla portata di tutti. Tanti ci fanno la spesa, comprando l’essenziale e prima di spenderli una famiglia ci pensa due volte. Sempre tenendo conto del problema della ludopatia, che è grave e va tenuto sotto controllo. Rovinarsi per il gioco può distruggere anche intere famiglie. In ogni caso, tentare la fortuna, di tanto in tanto, si può fare e, certamente questo nuovo tagliando offre interessanti prospettive.

La Grande Occasione, nuovo Gratta e Vinci da 15 euro offre delle alte percentuali di vincita

Giocare con La Grande Occasione, è molto facile. In pratica, gratti i 5 numeri vincenti e devi sperare di trovarli nel tagliando. Ovvero, sotto le 20 caselline col simbolo dell’euro de I Tuoi Numeri.

Ci sono anche dei Numeri Jolly che possono farti vincere, se corrispondono a uno dei 5 vincenti, 100, 250 o 500 euro. Ed esistono anche 3 caselline Bonus. In questo caso, se si trovasse il simbolo del sacchetto di denaro ecco che verremmo premiati con 50 o 150 o 250 euro.

Ecco qual è quello che ha più possibilità di tutti di farti vincere un premio

Esiste la versione cartacea, ma anche quella online, con lo stesso meccanismo di gioco. Perfetto, ma quali sono le probabilità di vittoria? Molto alte. Infatti, rispetto alla concorrenza, La Grande Occasione offre questa interessante prospettiva. Infatti, 1 biglietto ogni 4,23 è vincente premi superiori al costo della giocata. In pratica, dai 25 euro in su

Insomma, La Grande Occasione, nuovo Gratta e Vinci da 15 euro è davvero appetibile. Certo, se si ambisce ai 3 milioni del premio massimo è più dura. Con solo 1 biglietto vincente ogni 9.600.000. Sappiamo che c’è un Gratta e Vinci da 10 euro imbattibile tra quelli che costano come lui. Eppure, ce n’è uno che supera tutti i Gratta e Vinci in vendita. Nessuno è meglio di lui. Nemmeno La Grande Occasione. Si tratta di Vinci in Grande, il Gratta e Vinci da 25 euro dove 1 biglietto ogni 4,03 è vincente premi superiori al costo della giocata.