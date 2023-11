Come trasformare 1.000 euro in quasi 9.000 e guadagnare quasi il 900% in un anno investendo così

Come trasformare 1.000 euro in quasi 9.000-Foto da pixabay.com

Grazie alla matematica e all’interesse composto si possono trasformare 1.000 euro in quasi 9.000. Esiste una semplice strategia per guadagnare quasi il 900% in un anno investendo in Borsa.

Vuoi sapere come fare soldi in Borsa partendo da un piccolo capitale? Ti piacerebbe moltiplicare il tuo investimento di quasi 9 volte in soli 12 mesi? Se la risposta è sì, in questo articolo scoprirai come fare. Infatti, grazie alla matematica e a una strategia efficace puoi ottenere rendimenti straordinari investendo in azioni. Non si tratta di magia, ma di semplici calcoli che ti mostreranno come è possibile guadagnare cifre enormi partendo da 1.000 euro.

Come trasformare 1.000 euro in quasi 9.000

Per guadagnare quasi il 900% in un anno, devi riuscire a guadagnare il 20% al mese. Come si fa? Semplice: reinvestendo il capitale e gli interessi guadagnati ogni mese. In questo modo, puoi beneficiare del potere degli interessi composti, che fanno crescere il tuo investimento in modo esponenziale. Vediamo un esempio pratico: se parti da 1.000 euro e guadagni il 20% al mese, dopo il primo mese avrai 1.200 euro. Se reinvesti questi 1.200 euro e guadagni ancora il 20%, dopo il secondo mese avrai 1.440 euro. E così via, fino ad arrivare a quasi 9.000 euro dopo 12 mesi.

Come guadagnare il 20% al mese puntando su titoli ad alta volatilità

Ma come si fa a guadagnare il 20% al mese? La risposta è semplice, guadagnando l’1% al giorno, considerato che la Borsa è aperta circa 20 giorni al mese. Questo significa che devi trovare dei titoli azionari che ti permettano di ottenere una media giornaliera dell’1% di rendimento. Non è difficile, se sai dove cercare. In Borsa italiana ci sono molti titoli che hanno una volatilità elevata e che possono offrirti opportunità di guadagno quotidiane. Per esempio nella giornata precedente a quella di scrittura di questo articolo, oltre 15 titoli avevano chiuso in Borsa con un guadagno superiore all’1%. E anche nelle giornate negative, con l’indice in ribasso, c’è sempre qualche titolo che chiude in positivo.

Ottenere un guadagno medio dell’1% al giorno non è facile

Quindi il segreto su come trasformare 1.000 euro in 9.000 euro in un ano è quello di guadagnare mediamente l’1% al giorno e quindi al 20% al mese. Ogni mese il capitale iniziale e gli interessi, vanno reinvestiti. Tuttavia, se la teoria è semplice, la pratica si rivela molto complicata. Per riuscire a guadagnare anche solo l’1% di media al giorno con regolarità, occorre avere una solida ed efficace strategia d’investimento.

Non basta infatti comprare e vendere a caso, ma devi seguire dei criteri di selezione dei titoli e di entrata e di uscita dal mercato. Occorre inoltre, sapere gestire il rischio in modo adeguato, limitando le perdite e proteggendo i profitti. Una attività molto complicata e difficile. D’altronde se fosse facile, tutti potrebbero guadagnare in Borsa e in quel caso i guadagni si ridurrebbero al lumicino.