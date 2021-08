Non dobbiamo sottovalutare la nostra salute ed i rischi ad essa collegati. Soprattutto a partire da una certa età, poi, può darsi che il nostro corpo si faccia più fragile e che inizi ad avere bisogno di cure extra.

Sono tante le patologie le potremmo trovarci ad affrontare e diversi i sintomi che potremmo sperimentare. Alcuni di questi sono anche piuttosto difficili da comprendere. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo discusso di un sintomo davvero bizzarro che può segnalare una grave carenza di ferro. In un altro, invece, abbiamo indicato come gli occhi rossi, un disturbo comunissimo e spesso passeggero, in realtà possano nascondere qualcosa di grave.

Tuttavia, è meglio non aspettare i sintomi, ma sottoporsi a frequenti check up prescritti dal medico. In questo modo riusciremo, per quanto possibile, a fare prevenzione.

Un altro modo che abbiamo a disposizione per fare prevenzione è cambiare certe nostre abitudini non troppo sane, diminuiremo così la probabilità di contrarre patologie. In particolare, oggi ci concentreremo sulla riduzione del rischio di una grave malattia. Infatti, non tutti sanno che queste abitudini potrebbero portare a un grave rischio di cancro al colon.

Le determinanti fondamentali

Sappiamo bene che la dieta e l’attività fisica sono importanti per ridurre il rischio di una lunga serie di patologie. Nel caso del tumore al colon, però, esse sono praticamente fondamentali, anche se molti le sottovalutano.

Il cancro al colon è uno dei tumori che miete più vittime in Italia ogni anno. È un tipo di malattia che tende a colpire le persone che hanno più di sessant’anni, molto raramente i più giovani. L’età è quindi un fattore di rischio ed anche la genetica lo è. In particolare, esiste una malattia che si chiama sindrome di Lynch, che è appunto un tumore ereditario.

Non tutti sanno che queste abitudini potrebbero portare a un grave rischio di cancro al colon

Passiamo poi ai due fattori di rischio spesso sottovalutati. Il primo è la vita sedentaria. Quello al colon, infatti, è uno dei tumori che si sviluppano di più nelle persone che fanno poca attività fisica.

Il secondo aspetto riguarda la dieta. Mangiare tanta carne rossa, tanti insaccati e poche fibre potrebbero aumentare sensibilmente le probabilità di essere colpiti dal tumore al colon.

Insomma, mangiare i cibi sbagliati e fare poca attività fisica aumenta di molto i rischi di contrarre questo male. Quindi, facciamo prevenzione cambiando un po’ le nostre abitudini. Rivolgersi a degli specialisti è la mossa migliore per modificare la dieta ed iniziare un regime di allenamento che ci tenga in salute.