Sono questi i morbidissimi panini al basilico, dal procedimento semplicissimo, che stanno spopolando. Bastano poche e semplici regole per realizzare dei veri capolavori. Una sorta di piccoli “bocconcini” al basilico che, con un profumo unico e una consistenza soffice, risultano praticamente irresistibili. Per questa ricetta, ovviamente, l’ingrediente che rende speciale l’impasto è il basilico.

Proveniente dall’India, il basilico ha fatto il suo ingresso in Italia già ai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C. Attualmente, sono circa 60 le varietà di basilico coltivate in tutto il Mondo. Il motivo del suo successo è molto semplice: la pianta di basilico, per il suo potere fortemente aromatico, non può mancare in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Generalmente, il basilico si utilizza fresco ed è per questo che sono in molti a volerlo assolutamente coltivare a casa. A tal proposito si suggerisce questa idea furba da copiare, davvero utile per conservare il basilico molto più a lungo.

Ci sono, poi, questi consigli pratici che possono diventare davvero indispensabili per avere il basilico sempre fresco e senza foglie secche.

Con il basilico sono numerose le prelibatezze che si possono portare in tavola. Probabilmente, il pesto alla Genovese è il cavallo di battaglia della tradizione italiana.

Morbidissimi panini al basilico dal procedimento semplicissimo per fare un figurone in poche mosse, consigliatissimi!

Per realizzare dei panini unici e profumati basteranno pochi ingredienti ed un pizzico di pazienza per attendere la lievitazione. Il risultato, però, non deluderà le aspettative. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

15 g di foglie di basilico fresco;

125 g di farina 00;

e 125 g di farina 1;

125 ml di latte intero;

20g di burro;

4 g di lievito in polvere;

5 g di sale;

un pizzico di zucchero.

Procedimento

Possibilmente con l’aiuto di una planetaria, mescolare il latte con le due farine. Poi, bisognerà aggiungere il lievito e un pizzico di zucchero.

Azionare l’impastatrice e lasciar amalgamare gli ingredienti. Dopo qualche minuto di lavorazione, aggiungere anche il burro ( a temperatura ambiente), le foglie di basilico, meglio se tritate, ed il sale.

Quando l’impasto si staccherà dalle pareti della planetaria sarà pronto per la lievitazione. Inserire l’impasto in una teglia ricoperta da carta da forno e farlo riposare coperto per un paio d’ore.

A questo punto, dividere l’impasto in quattro o cinque parti e con le mani formare delle piccole palline. Riporre i panini sempre nella teglia e lasciarli riposare per la seconda lievitazione per circa 40-50 minuti. Possibilmente, spennellandoli anche in superficie con un po’ di latte.

Una volta lievitati, i nostri panini dovranno cuocere in forno preriscaldato a 175° per circa 15 minuti. Ed ecco come creare dei morbidissimi panini al basilico dal procedimento semplicissimo per fare un figurone in poche mosse, consigliatissimi!