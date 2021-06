Quest’anno anche a causa del Covid 19 molti di noi stanno pensando di farsi una vacanza all’insegna del relax, evitando le mete più affollate e turistiche. Se si desidera rimanere in Italia, possiamo optare sempre per il mare pur sempre evitando il periodo di alta stagione.

Per aiutare nella scelta oggi parliamo di una località situata in delle Regioni d’Italia meno frequentate: questo meraviglioso borgo medievale vanta un romantico castello che affaccia su un mare cristallino. Vediamo insieme di quale borgo si tratta e dove si trova.

Questo meraviglioso borgo medievale vanta un romantico castello che affaccia su un mare cristallino

Stiamo parlando di Termoli, località situata in Molise, e precisamente in provincia di Campobasso. In questa città è possibile ritrovare un importante passato improntato tutto sulla navigazione e sulla pesca.

Infatti, si dice che i primi ad approdare in queste terre furono i Lici, popolazione che poi migrò nella bella Creta. Cinto ancora dalle mura, il centro storico ha delle caratteristiche medievali visibili ancora oggi.

Il Castello Svevo

Un’esempio di queste architetture è uno dei monumenti più amati dai cittadini, il Castello Svevo costruito all’epoca dei Normanni, ovvero intorno all’XI secolo.

Questa imponente costruzione ha delle linee molto semplici e al tramonto crea un’atmosfera romantica, soprattutto data dal suo affaccio diretto sul mare.

Cosa vedere a Termoli

In un precedente articolo abbiamo scoperto la bellezza della spiaggia di Rio Vivo, perfetta per chi ama gli sport acquatici.

Le attrazioni da vedere, però, non sono finite qui. Infatti, non bisogna assolutamente perdere la cattedrale principale dedicata a Santa Maria della Purificazione.

Questo sito sacro, infatti, si fonde alla perfezione con il circondario proprio per il suo stile tipicamente romanico. Qui si possono ritrovare le reliquie dei due patroni della città, San Basso e Timoteo.

Data la vicinanza con il mare sono presenti anche dei complessi dedicati alla difesa militare, ovvero delle torri di avvistamento che servivano a prevenire possibili incursioni. La più turistica è la torre del Sinarca, situata in una frazione vicina.

Approfondimento

Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico