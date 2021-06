Le vacanze estive al mare sono senza dubbio un evergreen. Aspettiamo tutto l’anno l’arrivo dell’estate per rilassarci sulla nostra sdraio e goderci il Sole e il rumore del mare.

Non tutti considerano le vacanze al mare molto rilassanti, solo i veri amanti della spiaggia non potrebbero mai stare senza almeno una volta all’anno.

Bisogna anche dire però che quando le spiagge cominciano a riempirsi eccessivamente, quell’atmosfera rilassante lascia il posto al nervosismo.

Soprattutto in questo periodo in cui la gente tende a rimanere in Italia per fare le vacanze, sarà difficile non trovare spiagge affollate.

A meno che non decidiamo di partire nei primi mesi estivi e non prendere in considerazione agosto e le ultime settimane di luglio.

Rio Vivo

Vediamo perciò perché questa spiaggia è lo spettacolo del Centro Italia dal nome che ricorda una località spagnola.

In questo articolo parleremo di una spiaggia meno frequentata rispetto alle spiagge del Sud come quelle della Puglia, della Sicilia, della Calabria o della Sardegna.

Parliamo oggi infatti di una spiaggia molisana, la spiaggia di Rio Vivo nella città di Termoli.

Termoli è senza dubbio la località del Molise più frequentata e conosciuta anche per le sue spiagge motivo di grande attrazione.

Questa spiaggia è lo spettacolo del Centro Italia dal nome che ricorda una località spagnola che pochi si aspettano

La spiaggia di Rio Vivo la troviamo nel sud di Termoli. Questa è anche la spiaggia perfetta per chi ama gli sport acquatici. Posizionata perfettamente per chi ama soprattutto la vela.

Non dimentichiamo che vicino Termoli troviamo anche la spiaggia di Sant’Antonio che è la più conosciuta e la più frequentata in questa zona. Il litorale è pronto per ospitare chiunque voglia passare qualche settimana in questa zona. Presenta infatti campeggi, hotel, stabilimenti e ristoranti. Ristoranti in cui poter passare serate all’insegna del divertimento ma anche per rilassarsi dopo una giornata di mare.