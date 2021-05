Se si desidera visitare un posto tranquillo e lontano dal turismo di massa, ecco un’idea da cui prendere spunto. Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico.

Bobbio

Qual è questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale che ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico? Ebbene, stiamo parlando di Bobbio. Località situata in Emilia Romagna, in provincia di Piacenza. E confinante con la vicina Lombardia.

Questo piccolo centro in antichità ebbe un’importanza fondamentale per il suo posizionamento. Per la sua storia e per le sue architetture è stato eletto nel 2019 “Borgo dei Borghi” da una giuria composta da Philippe D’Averio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi.

E ancora oggi è considerato uno degli angoli d’Italia più suggestivi da visitare. Ora vediamo insieme la storia che si cela dietro al monumento più celebre di questa cittadina.

La misteriosa leggenda

Forse il punto d’interesse più famoso della città è proprio il “Ponte del Diavolo”, anche chiamato “Ponte del Gobbo” o semplicemente “Ponte Vecchio”. Questa meraviglia architettonica ha assunto questa denominazione per l’irregolarità dei suoi archi e per la sua apparenza spettrale.

Si dice che fu costruito per volere di San Colombano il quale, ritenendo l’impresa impossibile per l’uomo, chiese aiuto al diavolo per poter congiungere le due sponde. Il demonio accettò a condizione di prendere l’anima alla prima persona che lo avesse attraversato. E fu così che la costruzione del ponte avvenne nell’arco di una sola notte. Colombano riuscì però a ingannare il suo avversario, mandando avanti un cane. A questo punto il diavolo sparì, avvolto in una coltre di fumo.

