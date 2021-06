Gerani, gelsomini, calle e bougainvillea: sono tante le piante che colorano e rendono spettacolare il nostro terrazzo. Ognuna richiede un proprio habitat specifico per crescere in salute: alcune specie necessitano di un’esposizione a pieno sole, altre crescono a mezz’ombra. Chi si ritrova con ambienti outdoor ombrosi generalmente opta per la fucsia, la begonia, le felci.

Ma in pochi conoscono questa pianta scenografica per terrazzi in ombra e utilizzabile anche da secca

Si tratta della Lunaria, una pianta perenne che, seppure in inverno scompaia, ogni estate rispunta e fiorisce da sola. La Lunaria produce una profusione di fiorellini a 4 petali color viola-fucsia, raccolte in un’infiorescenza apicale a grappolo. Da questa, nell’arco della primavera-estate si svilupperanno i frutti, dapprima verdi e poi, a settembre secchi e scuri. Sono proprio i frutti quelli che rendono la Lunaria una pianta riconoscibilissima: tondi e piatti, se liberati dal loro involucro, evocano piccole monete d’argento e la superficie lunare. Da qui i vari nomi con cui la lunaria è conosciuta in tutto il mondo: moneta del Papa, moneta di Giuda, erba luna, occhiali del Papa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La lunaria decora la casa

I frutti della lunaria sono delle spettacolari decorazioni per la casa. Passata l’estate, infatti, è possibile prelevarli recidendo il ramo, quando hanno raggiunto una colorazione marrone. Leghiamo i gambi in mazzi, capovolgiamoli e teniamoli appesi per 2 settimane in un luogo soleggiato e areato. Quando saranno ben secchi, strofiniamo delicatamente con i polpastrelli l’involucro per lasciare libera la membrana interna sottile e argentata. Possiamo utilizzare le lunarie sia da sole, per una composizione eterea e raffinata, che affiancate a composizioni secche con rose e ortensie.

L’esposizione migliore per la lunaria

Se vogliamo far crescere la nostra lunaria in modo sano e rigoglioso posizioniamola nel nostro terrazzo all’ombra, purché luminosa. Innaffiamola con regolarità ogni 3-4 giorni, concimandola una volta al mese. In inverno la chioma sparirà e sarà il momento di riporla in cantina.

La pianta della lunaria: in pochi conoscono questa pianta scenografica per terrazzi in ombra e utilizzabile anche da secca.

Approfondimenti

È questa la pianta che resiste al sole e siccità e regala meravigliosi fiori.