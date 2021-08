Le vacanze stanno oramai volgendo al termine ma molti di noi hanno ancora voglia di trascorrere alcuni attimi di relax al mare o in campagna. Per questo noi di ProiezionidiBorsa consigliamo ancora una volta il turismo nei borghi. Questi, infatti, oltre a essere ricchi di cultura e spesso immersi nel verde, sono dei posti che ci catapulteranno immediatamente nel passato. Infatti questo meraviglioso borgo medievale è perfetto per godersi gli ultimi giorni dell’estate. Vediamo insieme dove si trova e quali sue bellezze non possiamo assolutamente perderci.

Questo meraviglioso borgo medievale è perfetto per godersi gli ultimi giorni dell’estate

Stiamo parlando di Todi, una piccola cittadina situata nella provincia di Perugia. Una leggenda narra che un antico insediamento umbro voleva cominciare la costruzione su uno dei lati del colle, ma che un’aquila rubò la tovaglia su cui stavano facendo colazione e la portò sulla cima.

Questo fenomeno venne interpretato come un segno divino e per questo la popolazione decise di cominciare a buttare le fondamenta della città sulle alture. Ad oggi il comune presenta un assetto completamente risalente al Medioevo, periodo nel quale era di dominio dello Stato Pontificio.

Nel centro storico ci sono parecchi monumenti da visitare. Partiamo in primis da il Duomo dell’Annunziata, il Palazzo Vescovile, quello dei Priori e infine quello del Capitano. Vale la pena anche fermarsi nella piazza centrale, Piazza del Popolo. È da provare anche la deliziosa cucina locale che prevede anche piatti a base di tartufo.

Ecco un’altra ragione del perché questo meraviglioso borgo medievale è perfetto per godersi gli ultimi giorni dell’estate.

Gli eventi e cosa vedere nei dintorni

Todi è anche un interessante polo culturale che ospita diversi eventi dal vivo fra cui rassegne cinematografiche e teatrali. Le più importanti si svolgono generalmente nei mesi estivi. In questo periodo si svolgeranno il Todi Festival, il Festival della Musica Sacra e Umbria Cinema Film Fest. Appena fuori dalla città è presente San Fortunato, luogo di sepoltura di una personalità particolarmente famosa sul territorio: Jacopone da Todi. Se invece si preferisce fare un giro della zona ci sono molti altri piccoli centri da visitare. Uno di questi è Marsciano seguito poi da Acquasparta e Monte Castello di Vibio. Da non perdere anche Collevalenza, dove è presente un importante santuario. Data la vicinanza con il capoluogo si può anche pensare di visitare Perugia.

