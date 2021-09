L’autunno è stagione di novità e riconferme per la moda. Accessori iconici come questo sono un piacevole ritorno allo stile vintage e si indossano veramente con tutto. La settimana della moda di Milano ha visto sfilare tante celebrità accompagnate dai loro incantevoli abiti.

Molti sono già diventati una tendenza per le ammiratrici e gli appassionati, un vero e proprio sogno nel cassetto. Tra i tanti vestiti di lusso che hanno calcato le strade del capoluogo lombardo, uno in particolare ha attirato gli sguardi dei molti presenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di un abito elegante e perfetto da sfoggiare non solo per le occasioni importanti, ma anche per le semplici serate in compagnia. È il regalo più bello per salutare l’estate appena passata.

L’abito prezioso che tutte desiderano nel guardaroba in autunno ha spopolato alla fashion week

Cristina Parodi in tema di moda sa il fatto suo e lo ha dimostrato anche durante la settimana appena trascorsa. Ospite d’onore al Party di Pomellato, ha messo in mostra un ammaliante vestito lungo color giallo oro. L’abito prezioso che tutte desiderano nel guardaroba in autunno ha spopolato alla fashion week e non passa inosservato.

È stato, poi, il look che Cristina ha sfoggiato a fare la differenza e impreziosire ancor di più l’immagine. Allo stupendo vestito, lungo fin sotto le ginocchia, ha abbinato un magnifico blazer nocciola che crea un contrasto perfetto.

Per finire in bellezza, ecco ai piedi delle stupende ballerine dello stesso colore. Il tocco di classe aggiuntivo riguarda la borsetta in rafia col foulard color pesca e l’elegantissima cintura marrone stretta intorno alla vita.

L’autunno 2021 si tinge di giallo

L’abito di Cristina Parodi ha confermato che il colore che non può mancare nell’armadio quest’autunno è il giallo. Questo perché dà quel tocco di vivacità in più al nostro outfit e ci fa apparire sempre perfette. Gli abbinamenti consigliati per sfoggiare al meglio l’abito lungo giallo sono tanti.

Noi, per esempio, suggeriamo di abbinarlo a un bellissimo paio di scarpe décolleté dorate. In alternativa, possiamo accostare allo smanicato un paio di eleganti stivali neri in pelle alti fino al ginocchio. Le più audaci potrebbero poi orientarsi verso un provocante paio di scarpe scamosciate animalier tendenti al marrone. Per approfondire, ecco invece il colore che tutte vogliono sulla propria borsa a cui non possiamo rinunciare in questa stagione.