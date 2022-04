Sarebbero antiossidanti, ridurrebbero il colesterolo nel sangue, aiuterebbero l’intestino e apporterebbero vitamine e minerali importanti per la salute. Queste sarebbero solo alcune delle proprietà dei carciofi e dovrebbero bastare per convincerci a mangiarli.

Questi ortaggi si trovano al supermercato tutto l’anno, ma sono di stagione in primavera e in autunno. Ecco perché dovremmo approfittarne ora, per fare un bel regalo al nostro organismo.

Primi e secondi piatti

I carciofi sono uno di quegli alimenti versatili e adatti a tantissime ricette. C’è chi li ha resi un ingrediente storico della propria cucina regionale, come nel caso dei carciofi alla romana.

Per non parlare di questi buonissimi involtini di carne magra o dei carciofi ripieni, due ricette facili e veloci che potrebbero salvare qualsiasi pranzo o cena.

I carciofi, però, sono squisiti anche con la pasta ed è per questo che tra poco li abbineremo a un piatto che ci ricorderà le vacanze. Scopriamo subito come preparare questa sfiziosissima ricetta.

Oltre che ripieni, bolliti o alla romana, i carciofi sono buonissimi anche in questo gustoso primo piatto dai sapori orientali

Il primo piatto che andremo a preparare è perfetto anche per chi è a dieta, perché si tratta di una ricetta leggera e facilmente digeribile.

Per prima cosa dovremo pulire attentamente i carciofi, eliminando le punte, le foglie esterne più dure, la barba interna e il gambo. Questi scarti, però, non dobbiamo buttarli, perché sono preziosi come diamanti per questa ragione.

Tagliamo a listarelle i carciofi e mettiamo tutto a bagno con acqua fredda e il succo di un limone.

Nel frattempo, metteremo una padella sul fuoco, in cui verseremo una cipolla sminuzzata, che lasceremo soffriggere con un filo d’olio. Quindi, aggiungeremo anche i carciofi, sfumando con del vino bianco.

A parte cuoceremo la pasta. L’ideale sarà scegliere un formato di pasta lunga, tipo gli spaghetti. Quando la pasta sarà al dente, la scoleremo, e la verseremo nella padella dei carciofi.

È il momento del tocco finale

Infine, aggiungeremo dei dadini di speck, che avremo precedentemente cotto in una padella, con un po’ olio.

Mescoleremo il tutto, aggiungendo l’ultimo filo d’olio, il pepe e lasciando che il tutto si amalgami bene. Oltre che ripieni, bolliti o alla romana, scopriremo che i carciofi sono un buonissimo condimento anche della pasta.

Questo primo è facile da preparare ed è perfetto in ogni occasione.

