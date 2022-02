I libri sono dei piccoli gioielli da conservare e custodire con amore e attenzione. Le parole di un autore, infatti, sono beni preziosi e non possiamo non dedicargli il tempo che meritano. C’è, però, un aspetto dei libri che forse potrebbe sorprendere diverse persone. Questi ultimi, infatti, non hanno solo un valore affettivo ed emotivo molto forte e imponente. Alcuni volumi potrebbero anche avere un valore economico non indifferente. Ci basterà sapere quali sono per capire se siamo tra i fortunati a possedere un’opera, che potrebbe farci mettere da parte un piccolo tesoro.

I libri non hanno solo valore affettivo ma spesso possono rappresentare anche un’interessantissima fonte di guadagno che non ci aspetteremmo

Di libri rari e importanti, che potrebbero valere una somma di denaro non indifferente, ce ne sono diversi. E alcuni li avevamo anche già presentati in passato. In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo evidenziato la somma cui si potrebbe aspirare se si possedesse un determinato volume. Con questo libro, infatti, potremmo mettere da parte moltissimo denaro senza alcun tipo di sforzo. Ma la lista, di certo, non finisce qui. In un altro articolo, infatti, avevamo sottolineato il valore immenso di un altro volume ancora, che anche in questo caso potrebbe farci davvero comodo a livello economico. E oggi continuiamo con il nostro elenco, presentando un ennesimo volume veramente grandioso.

Questo libro eccezionale che già tantissimi conoscono vale un mucchio di soldi e noi potremmo essere tra i fortunatissimi a possederlo

Il libro di cui parleremo oggi è davvero noto e famoso, conosciuto soprattutto tra gli ambienti di economisti ed esperti del settore. Stiamo parlando di un saggio eccezionale, con dati e ragionamenti a dir poco pazzeschi. Molti avranno già capito che il libro in questione è proprio The General Theory of Employment, Interest, and Money. In italiano, lo conosciamo come Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta ed è opera del grandioso economista John Maynard Keynes. Il volume è di quasi un secolo fa e, per essere precisi, appartiene all’anno del 1936. Se per molti il valore di questo volume è di conoscenza, date tutte le informazioni che riporta, per altri è anche economico.

Infatti, questo libro può arrivare a valere fino a quasi 10.000 euro. Si tratta certamente di una somma piuttosto importante che ci conferma che questo libro eccezionale, che già tantissimi conoscono, vale davvero oro e dovremmo controllare bene tra gli scaffali della nostra libreria.

