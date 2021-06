La stagione delle vacanze è arrivata e da una regione all’altra, tutta Italia si sta ormai avviando verso la tanto attesa zona bianca.

Proprio alla luce di queste nuove aperture e del ritorno alla vita normale, tutti Noi stiamo pensando di organizzare le vacanze estive il prima possibile.

Così, nasce la solita diatriba tra chi vuole il mare e chi la montagna, tra chi cerca una distesa d’acqua e chi preferisce i colli. Esiste però una via di mezzo tra il mare blu con le sue spiagge affollate e le montagne scalate dai più esperti escursionisti. Stiamo parlando ovviamente dei laghi, paesaggio naturale e meta turistica spesso sottovalutata ma che solo recentemente sembra aver ritrovato la sua vecchia gloria. In Italia ce ne sono tantissimi, ma alcuni sono ancora sconosciuti alla maggior parte.

Quasi nessuno conosce questi tre laghi al Nord al Centro e al Sud Italia per una vacanza sorprendente a due passi da casa

Tra i laghi d’Italia che molti non conoscono ve ne sono tre che si trovano rispettivamente al Nord, al Centro e al Sud della penisola. Vediamo quali sono e perché dovremmo pensare di trascorrere un bellissimo weekend in questi luoghi incantati.

Il primo è il lago o per meglio dire sono i laghi di Fusine, di cui fanno parte il lago superiore e quello inferiore. Queste spettacolari distese d’acqua dolce si trovano in Friuli-Venezia Giulia, precisamente in provincia di Udine e molto vicini al confine con la Slovenia. Immersi in un paesaggio tipicamente alpino, i laghi di Fusine si ghiacciano d’inverno e creano un paesaggio che lascia i suoi visitatori senza parole.

Rotolando verso Sud

Spostiamoci al Centro Italia e passiamo al secondo dei nostri tre incantevoli laghi, questa volta in provincia di Viterbo. Si tratta del lago di Bolsena, di origine vulcanica e tra i più grandi di tutto lo stivale. Meta amata dai più sportivi ed avventurieri, qui si possono fare tantissime attività, dal tour a cavallo al parapendio.

Scendiamo ancora verso Sud e andiamo in Puglia dove troviamo il lago di Varano. Situato in provincia di Foggia, vi si recano tantissimi pescatori o semplicemente chi vuole prendere un po’ di sole lontano dalla confusione della spiaggia. È collegato direttamente al mare da numerose foci, il che rende questo paesaggio unico nel suo genere ed estremamente caratteristico.

Quasi nessuno conosce questi tre laghi al Nord al Centro e al Sud Italia per una vacanza sorprendente a due passi da casa. Non solo mare e montagna, la natura ci offre anche tanto altro.