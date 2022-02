Siamo arrivati quasi alla fine dell’inverno e il freddo non durerà più molto. In questo momento tra una stagione e l’altra impariamo una ricetta che ci può scaldare nel freddo dell’inverno, ma senza essere una zuppa bollente adatta solo alle temperature gelide.

Conosceremo un fantastico piatto di carne, che possiamo cucinare in questo periodo ma anche riproporre a primavera inoltrata. Ci ispireremo a ricette che vengono da lontano, ma utilizzando solo ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti

La preparazione che approfondiamo oggi è un particolare spezzatino di fagioli e carne di manzo, che ricorda il gulash.

Si tratta di una preparazione tipica di alcuni paesi dell’est europeo, che consiste in carne di manzo accompagnata ad una varietà di verdure. Questo tipo di preparazione ha origine in Ungheria e si è poi diffusa in tutti i Paesi limitrofi.

Per questo spezzatino avremo bisogno dei seguenti ingredienti, per cucinarne per quattro persone:

1 chilo di carne di manzo;

500 grammi di cipolla;

3 spicchi d’aglio;

brodo di carne;

1 cucchiaino di paprika piccante;

1 cucchiaino di cumino;

3 cucchiai di burro;

1 cucchiaio di maggiorana;

sale a piacere.

La grande qualità di questo piatto è dovuto all’insieme di ingredienti estremamente saporiti: cipolla, aglio, paprika, e carne, che messi insieme regalano davvero un’esplosione di gusto.

Un fantastico piatto di carne adatto sia in inverno che in primavera con tanti ingredienti gustosi

Iniziamo con la nostra preparazione. Come prima cosa tagliamo la carne a cubetti di circa 5 centimetri per lato. Poi tagliamo le cipolle a strisce sottili e schiacciamo gli spicchi d’aglio.

Dopo di che, in una padella sciogliamo il burro a fuoco basso e aggiungiamoci cipolle e aglio. Cuociamo fino a quando diventano di un bel colore dorato e poi togliamole dal fuoco.

Ora mettiamo a rosolare i pezzi di carne a fuoco alto. Aggiungiamo, poi, le cipolle e mescoliamo. Cospargiamo tutto di paprika, mescoliamo e aggiungiamo pian piano brodo di manzo. Continuiamo a cuocere a fuoco lento e ad aggiungere il brodo. Aggiungiamo cumino e maggiorana e regoliamo di sale.

Continuiamo la cottura per almeno due ore e mezza o anche tre, se vogliamo una carne ancora più morbida.

Quando la carne ha raggiunto una morbidezza soddisfacente, possiamo togliere dal fuoco e servire lo spezzatino con la sua salsa, accompagnata da un po’ di pane bianco.

Approfondimento

Carne tenerissima, cipolla, rosmarino e un piccolo segreto per preparare un secondo piatto gustoso ma ricco di proteine e minerali