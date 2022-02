Si sa che la casa di ciascuna persona ha un profumo diverso. Per cui, quando invitiamo qualcuno da noi, dobbiamo mettere in conto che una delle prime impressioni che avranno della nostra abitazione è proprio legato all’odore che si sente.

Per questo, ovviamente, dobbiamo cercare di profumare casa nella miglior maniera possibile. Dobbiamo scegliere un profumo che non sia troppo forte o nauseante, ma allo stesso tempo che sia avvertibile in tutta l’abitazione. Noi per una casa sempre profumata e ospitale consigliamo di utilizzare delle candele profumate e ora daremo qualche indicazione per sfruttarle al meglio.

Un profumo che invade ogni stanza ma con delicatezza

Consigliamo di acquistare delle candele che abbiano un profumo di tè verde o legno di sandalo. Si tratta di aromi non troppo forti, ma molto piacevoli e chiaramente avvertibile. Chi vuole un profumo più deciso, invece, potrebbe puntare sul pino silvestre o sulla menta.

Possiamo anche optare per candele fatte in casa, a cui possiamo dare la fragranza che preferiamo utilizzando oli essenziali da combinare alla cera. Si tratta, però, di un processo non semplicissimo e dai risultati un po’ altalenanti, quindi ponderiamo bene tutte le alternative prima di fare una scelta.

Per una casa sempre profumata e ospitale usiamo queste candele ma attenzione ad un particolare

Diamo poi un consiglio riguardante un particolare delle candele, per mantenerle sempre belle e farle durare di più. Purtroppo, succede spesso che le candele brucino in maniera diseguale, sciogliendo la cera soltanto da un lato. Questo le rende di certo meno belle esteticamente e le fa sembrare più vecchie e consumate. E poi, rischia di farle durare anche di meno e aumenta i rischi di rovesciare la cera sul mobile su cui sono appoggiate.

Per evitare che brucino in maniera disuguale, consigliamo di mettere un foglio di alluminio arrotolato sui bordi, che impedisce che si bruci solo una parte della cera, ma assicura un consumo uguale e concentrato nel centro della candela. Inoltre, aiuta anche a contenere la cera fusa che potrebbe versarsi.

Se pensiamo che l’alluminio non dia un aspetto gradevole alla candela, possiamo acquistare un coperchio apposito, che ha lo stesso effetto del foglio ma è molto più bello esteticamente. Permette di trasformare la nostra candela in un bel soprammobile, che non emette solo buon profumo ma impreziosisce anche l’aspetto della candela.

