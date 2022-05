Ci siamo. Abbiamo invitato amici e parenti a casa nostra per una cenetta semplice, ma alla fine ci siamo fatti prendere la mano e abbiamo preparato troppe cose. Difficile star dietro a tutte le preparazioni. Ed ecco che ci dimentichiamo le nostre fettine impanate sul fuoco. Se siamo riusciti a recuperare per il rotto della cuffia il nostro secondo piatto speciale, possiamo dire lo stesso della padella antiaderente? Esistono svariati modi per pulire pentole e padelle da incrostazioni e bruciature. Ma prima cerchiamo di capire come possiamo prevenire questi fastidiosi inconvenienti.

La prevenzione prima di tutto

Abbiamo già visto come proteggere i nostri portavasi in ferro da ruggine e graffi. La prevenzione torna utile anche per le nostre pentole e padelle. È bene infatti adottare alcuni accorgimenti preventivi. Evitiamo di usare arnesi appuntiti mentre mescoliamo i nostri alimenti in cottura: preferiamo piuttosto cucchiai e spatole di legno o leccapentole in silicone, così saremo sicuri di non danneggiare la superficie antiaderente della nostra padella. Anche nella pulizia delle nostre stoviglie, dovremo fare attenzione a non usare spugnette abrasive, che graffino il rivestimento delle nostre pentole o padelle. Un altro accorgimento è quello di aggiungere una quantità di liquido sufficiente ai nostri cibi in cottura, soprattutto se sappiamo di non poterli monitorare continuamente. Ma cosa fare quando ormai il danno è fatto?

Il rimedio per padelle bruciate e incrostate esiste ed è senza sforzo con questo prodotto dall’efficacia sorprendente

Molti, presi dal panico, buttano subito la padella sotto l’acqua e ci danno dentro con olio di gomito e pagliette. Ma non ha senso perdere energie e affaticarsi per rimuovere una crosta così resistente e ben solidificata. Oggi sveliamo un trucchetto infallibile per sciogliere senza fatica grasso bruciato dalle padelle, prima di procedere al normale lavaggio delle stesse.

Cosa ci serve

Tutto quello che ci occorre è una pastiglia per lavastoviglie. Sarà sufficiente posizionare la pastiglia per lavastoviglie all’interno della nostra padella bruciata e aggiungere abbondante acqua bollente. A questo punto dobbiamo solo aspettare che agisca. Dopo 30 minuti vedremo tutte le incrostazioni venire a galla. Basterà lavare normalmente la nostra padella con spugnetta e detersivo et voilà! La padella ne uscirà vittoriosa e come nuova. Il rimedio per padelle bruciate e incrostate esiste, basta ingegnarsi e adottare questo portentoso stratagemma, senza bisogno di buttare i nostri storici e ancora funzionanti tegami. Potranno essere nostri fedeli alleati in cucina ancora per un po’.

