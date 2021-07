Tra tutti i frutti tropicali, quello che più attira la curiosità dei consumatori, grazie al suo nome che gli fa una pubblicità non indifferente, è il frutto della passione. Questo frutto, chiamato anche maracuja, è reso celebre dal suo nome ammiccante. Molti però non sanno che il nome con cui la maracuja è conosciuta in Occidente deriva da tutt’altro rispetto a quello che siamo portati a pensare. La ragione è che i missionari spagnoli arrivati in Brasile, quando lo videro riconobbero nella forma dei suoi fiori il simbolo della Passione di Cristo.

Se la storia ha lasciato delusi i più, possiamo rincuorarci sapendo che il frutto della passione ha ben altre qualità, importantissime per il nostro organismo. Gli stessi che ignoravano la storia dei missionari forse ignorano che questo invitante frutto tropicale abbassa i rischi di diabete e problemi cardiaci. Il motivo? Grazie alle sue notevoli proprietà nutritive, che di seguito illustriamo.

Il frutto della passione è anche frutto della salute

Il frutto della passione non esagera nell’apporto calorico (97 calorie per 100 grammi). I suoi nutrienti sono preziosi alleati del nostro organismo. Il suo alto contenuto di antiossidanti garantisce un’azione antinfiammatoria che agisce soprattutto sulle ossa. Infatti il frutto della passione è utilissimo per la prevenzione dell’osteoartrite.

La grande quantità di fibre, invece, alimenta la flora batterica e regolarizza digestione e tratto intestinale. Inoltre, polifenoli e vitamina C conferiscono a questo frutto un valore antiossidante. Sempre grazie a polifenoli e betacarotene la maracuja è utile a prevenire malattie croniche, come le neurodegenerative e soprattutto il diabete di tipo 2.

Proprio così: questo invitante frutto tropicale abbassa i rischi di diabete e problemi cardiaci. Sì, perché, mentre i polifenoli prevengono il diabete, le fibre solubili regolarizzano l’assorbimento di zuccheri e grassi, controllandone i livelli nel sangue. Insomma, se non aumenta la passione, quantomeno si abbassano i rischi di diabete e problemi cardiaci.

