Dimagrire per la stagione estiva è un sogno comune. Le modalità per farlo sono sempre le solite due: dieta e allenamento. Sia l’una che l’altra devono essere calibrate sull’individuo che deve perdere peso, per avere risultati certi. Ma è anche vero che esistono protocolli collaudati e validi in ogni circostanza. Parlando di diete, esiste un regime alimentare rivoluzionario e molto efficace, che sta spopolando negli ultimi anni perché consente di perdere peso in pochissimo tempo. La dieta definitiva per arrivare al peso forma durante l’estate si chiama dieta dell’anguria e consente di dimagrire visibilmente già dopo una settimana. Vediamo in cosa consiste.

Perché proprio l’anguria

Sebbene il suo sapore zuccherino abbia spesso portato a pensare all’anguria come a un frutto tabù per le diete, è un alimento ricco di nutrienti e molto vantaggi in un regime alimentare volto al dimagrimento. 100 grammi di anguria hanno all’incirca 30 calorie e apportano una considerevole quantità di vitamene e betacarotene. Per questo, oltre che essere un ottimo alimento ipocalorico, l’anguria è anche essenziale per il nostro organismo e in particolare per la protezione della nostra pelle. Un altro considerevole vantaggio è che l’anguria è costituita da circa il 92% di acqua. Questo la rende un diuretico naturale e un alimento eccezionale per lo smaltimento dei liquidi, quindi eccellente per ridurre la cellulite. È proprio la ricchezza d’acqua del cocomero che lo rende un alimento così prezioso in un contesto dietetico. Ecco perché.

Chiaro è che per dieta dell’anguria non si intende un regime mono-alimentare basato esclusivamente sull’assunzione di fette di cocomero. Al contrario, è un regime alimentare che mira a variare una grande quantità di alimenti sani e bilanciati, ma che utilizza l’anguria come alimento principe per “riempirci lo stomaco”. Grazie alla sua ingente quantità d’acqua, infatti, l’anguria sembra fatta apposta per saziarci senza farci ingrassare. Nella dieta dell’anguria usiamo questo frutto in ogni pasto, meno che a pranzo, per fornirci nutrimenti senza alzare le calorie. Per saperne di più, chiediamo al nostro dietologo di fiducia.

