Il ferro è un minerale fondamentale per il nostro benessere e quello del nostro organismo, la sua carenza causa l’anemia.

L’anemia è una malattia del sangue dovuta ad una bassa concentrazione di emoglobina o ad una bassa quantità di globuli rossi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi, il nostro organismo non riesce a ricevere una quantità sufficiente di sangue ossigenato, provocandoci una maggiore sensazione di stanchezza.

Ovviamente, è importante sapere che ci sono degli alimenti che abbinati alle giuste cure, contribuiscono a prevenire o addirittura a ridurre l’anemia.

Ecco perché chi è anemico dovrebbe evitare di assumere queste comuni bevande

Stiamo parlando del caffè e del tè, bevande che vengono assunte quotidianamente soprattutto da chi ha bisogno iniziare la giornata con una carica di energia.

Alcuni studi hanno dimostrato che il caffè, ma anche altre bevande come ad esempio il tè, abbiano la capacità di ridurre l’assorbimento del ferro.

Infatti, sulla rivista scientifica Journal of Clinical Nutrition è stato pubblicato uno studio molto importante in merito a questo argomento.

Secondo l’articolo, bere una tazza di caffè mangiando un hamburger ridurrebbe l’assorbimento del ferro addirittura del 39%.

Per quanto riguarda il tè, invece, si parlerebbe di una riduzione di circa il 64%.

Il problema si presenta soprattutto se consumate durante o nelle vicinanze dei pasti, questo a causa dell’elevata presenza di tannini in queste bevande.

Quindi poiché in pochi possiamo farne a meno, sarebbe meglio berlo almeno un’ora prima o dopo il pasto, per evitare eventuali effetti sull’assorbimento del ferro.

Ovviamente le persone che non hanno problemi di ferro possono continuare a berne quando vogliono, altrimenti è consigliato stare più attenti.

Ecco perché chi è anemico dovrebbe evitare di assumere queste comuni bevande favorendo invece l’assunzione di altri alimenti come, per esempio, carni rosse e legumi.

Consigli

Non tutti sanno che esistono dei semplici trucchi per favorire la capacità del nostro organismo di assimilare meglio il ferro.

In particolare, è consigliato aggiungere alimenti che contengono vitamina C come il limone, che anche in questo caso si rivela un prezioso alleato.