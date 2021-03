Di leggende metropolitane sugli ingredienti e i cibi ne girano molte. C’è chi dice che mangiando il pesce si diventi più intelligenti, che il miglio fa crescere i capelli e così via.

Non tutto però è privo di fondamento, oggi vedremo che alcuni ingredienti sono afrodisiaci e in che modo questo ingrediente afrodisiaco può farci star meglio.

La spezia della salute

Il peperoncino è una spezia dalla storia travagliata. Scoperto da Colombo in America, era totalmente sconosciuto prima del XV secolo. Inizialmente non venne accolto con entusiasmo, per gli europei era troppo piccante, mentre la Chiesa lo tacciò di essere una spezia che potesse avere effetti immorali su chi lo mangiasse.

Negli anni però questa storia è cambiata, e così come le patate conobbero un successo dopo molti anni dalla loro introduzione, così fu per il peperoncino. Oggi il peperoncino è l’alimento più diffuso nel mondo dopo il sale. Usato nelle culinarie di tutto il mondo, è un ingrediente che chiunque ha in casa e utilizza per le proprie ricette.

Il peperoncino è sempre più utilizzato nelle ricette più svariate: dai piatti salati ai dolci, come aroma nel cioccolato e da solo per i più coraggiosi. Dalle varietà messicane per appassionati a quelle autoctone calabresi, la scelta è ampia.

Questo ingrediente afrodisiaco può farci stare meglio

La piccantezza e il classico gusto del peperoncino è dovuta alla capsaicina, una sostanza chimica naturalmente presente che è in grado di stimolare il cervello. Tramite complesse reazioni neuronali è in grado di stimolare la creazione di endorfine che hanno un effetto calmante e digestivo.

Il peperoncino ha la capacità di rilassarci e di darci un piacevole senso di benessere. Quindi pare che la leggenda che il peperoncino sia afrodisiaco non è del tutto infondata!

