I pancake hanno già conquistato il cuore e il palato di milioni di persone nel mondo. Sono come delle crêpes, ma più soffici e più spessi. Sono, in definitiva, la colazione che ognuno di noi sognerebbe di avere.

Tipici del continente nordamericano, si sono pian piano diffusi prima in Inghilterra e poi in tutta Europa. Li abbiamo conosciuti nei nostri viaggi negli USA o in Canada, magari grazie ad una favolosa colazione servita in una camera d’albergo. Poi ce ne siamo perdutamente innamorati e abbiamo cercato di farli anche a casa nostra.

Spesso, però, sbagliamo completamente la loro preparazione. Potrebbe anche essere normale, dato che sono dolci che arrivano da culture diverse. Noi italiani pensiamo di avere la cucina e le preparazioni migliori al mondo, e quindi cerchiamo sempre di adattare tutto ai nostri gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Per quanto riguarda la preparazione dei pancake, c’è infatti un errore molto italiano nella nostra preparazione. Ecco l’errore da evitare assolutamente quando prepariamo i pancake.

Il burro, questo nostro sconosciuto ingrediente

Basta camminare per le vie di Parigi di mattina presto per rimanerne estasiati. L’odore del burro fuso, o del burro come ingrediente è qualcosa di inebriante.

Purtroppo, noi italiani siamo quasi allergici al burro. Specialmente nella metà meridionale della nostra bellissima Penisola, usare il burro equivale quasi a commettere un reato. C’è tutta la narrazione relativa ai suoi effetti negativi sulla nostra salute, sul nostro peso. Eppure, se consumato con parsimonia, il burro può rivelarsi un ingrediente utilissimo.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo anche raccontato di come il burro può aiutare a rendere della pasta secca estremamente cremosa e appetitosa.

Se poi, come ora, parliamo di un dolce che viene da una zona in cui il burro è usato per qualsiasi cosa, non usarlo è il vero crimine. Fare dei pancake all’olio può certamente essere una scelta.

Tuttavia, in questa maniera i pancake non avranno mai il loro gusto inconfondibile. Se proprio vogliamo metterci a dieta, basterà evitare di versarci sopra litri di sciroppo d’acero. Ecco l’errore da evitare assolutamente quando prepariamo i pancake.