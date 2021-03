Siamo molti attenti al nostro aspetto e molti di noi si prendono cura della loro pelle. La cosiddetta skincare routine è infatti fondamentale per prevenire l’invecchiamento ed evitare che si formino nuove rughe. Chi segue questo tipo di routine spesso però trascura una parte del corpo molto importante. Ecco perché nella nostra routine di bellezza dimentichiamo sempre questo passaggio fondamentale.

La nostra routine di bellezza

In ogni skincare routine non può mancare l’applicazione di diversi tipi di creme. Durante il giorno infatti molti optano per creme idratanti. È importante anche proteggersi contro i danni causati dal sole indossando una protezione solare. Anche in inverno, infatti, il sole contribuisce a far invecchiare la nostra pelle.

Quando è ora di andare a dormire, inoltre, molti concludono la giornata con l’applicazione di una crema antirughe. In questo modo cerchiamo di nutrire e coccolare la nostra pelle rallentando lo sviluppo dei segni dell’età. Solitamente applichiamo questi prodotti sul nostro viso, ma nel farlo dimentichiamo un’area fondamentale del nostro corpo.

La parte del corpo da non dimenticare

Nella nostra routine di bellezza dimentichiamo sempre questo passaggio fondamentale e così certe aree della nostra pelle invecchiano prima di altre. Si dice spesso, infatti, che possiamo notare la vera età di una persona guardandole le mani e il collo. Se ancora non esiste un antirughe per le mani, per il collo possiamo invece fare qualcosa. Quando è ora di applicare creme e trattamenti, infatti, ci concentriamo sovente solo sul viso. Il collo è però altrettanto delicato e non dobbiamo dimenticarlo. Anni di cura per la pelle del viso ma non del collo daranno infatti risultati spiacevoli. I

Il collo infatti rischia di riempirsi più velocemente di rughe, inestetismi e macchie provocate dal sole. Il termine “crema viso” è quindi riduttivo, perché questo prodotto va applicato anche su altre aree del corpo. Quando è ora di utilizzare creme idratanti, solari e antirughe dobbiamo quindi prenderci cura anche del nostro collo. E ancora meglio se diamo anche una passata di crema sull’area del décolleté!