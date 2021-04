Camminare fa bene alla salute, su questo ci sono pochi dubbi. Ma esistono modi per rendere la camminata un esercizio ancora più efficace per la nostra salute e per scolpire il nostro corpo? La risposta è si: questo incredibile modo di camminare cambierà i vostri esercizi per sempre.

È la camminata con i pesi, un esercizio talmente specifico che all’estero ha un nome preciso, farmer’s walk o farmer’s carry. Letteralmente significa camminata del contadino, forse perché è una attività che i nostri nonni svolgevano per necessità più che per tenersi in forma… Si tratta di eseguire una normale marcia portando un peso in ogni mano. Vediamo insieme come eseguirla e quali sono i suoi benefici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo incredibile modo di camminare cambierà i vostri esercizi per sempre

Prima di tutto scegliamo dove svolgere il nostro esercizio. Ci servirà uno spazio dritto e sgombro di almeno 10 metri. Che sia all’aperto o in casa è indifferente. Poi dovremo occuparci di scegliere i pesi. Vanno bene sia le kettlebell (i pesi a forma di teiera che si usano nelle palestre) che i normali manubri. Ma se non li abbiamo in casa niente paura, vanno benissimo anche latte d’olio, bottiglie piene o secchi.

Mi raccomando alla scelta di quanto peso sollevare: metterci sotto sforzo va bene, ma esagerare può crearci più danni che benefici. Teniamo conto che un buon risultato sarebbe quello di poter percorrere almeno 100 metri trasportando un peso equivalente al nostro.

I benefici di questa tecnica

Anche se sembra un esercizio facile e banale, la camminata con i pesi ha molti benefici incredibili. Prima di tutto migliora la postura: i muscoli che sostengono la spina dorsale sono tra i più sollecitati. Inoltre questa pratica migliorerà la forza e la coordinazione delle nostre mani e delle nostre dita.

Anche il cuore si rinforza grazie a questa camminata, così come migliorano la capacità di concentrarsi e l’equilibrio. Inoltre il grande lavoro svolto dai muscoli è un ottimo metodo per bruciare grassi e costruire massa muscolare.

Non ci resta che provare, anche per smaltire le calorie accumulate in questi giorni di festa. Buon allenamento!