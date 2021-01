Per dire addio una volta per tutte allo stile di vita sedentario, e per restare in forma, non è per forza necessario fare un’intensa attività fisica.

Perché la scienza dice che l’elisir di lunga vita è una camminata al passo di 30 minuti al giorno. Al riguardo, infatti, ci sono diversi studi scientifici che dimostrano come una passeggiata tutti i giorni sia in grado di apportare importanti benefici per la salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La scienza dice che l’elisir di lunga vita è una camminata al passo di 30 minuti al giorno

Per esempio, negli USA, i ricercatori dell’Università di Harvard, dopo aver effettuato uno studio su un campione di oltre 12.000 persone, sono arrivati ad un’importante conclusione.

Quella per cui la camminata tutti i giorni sarebbe in grado di frenare i geni dell’obesità. E quindi per il proprio corpo una semplice camminata tende a far diminuire il rischio di aumento di peso.

Ma i benefici della passeggiata tutti i giorni non finiscono qui. In quanto una semplice camminata al passo non fa bruciare solo calorie. Ma rafforza il sistema immunitario, e stimola pure le articolazioni. Permettendo così di prevenire i dolori alle ossa e al tessuto cartilagineo. E pure infiammazioni croniche, e si pensi all’artrite in età avanzata.

Così come la camminata al passo di 30 minuti al giorno contribuisce a tenere lontane malattie come il diabete, e migliora pure l’umore. La passeggiata, infatti, contribuisce alla produzione di endorfine nel cervello senza dover poi andare a gestire il senso di fatica che, invece, emerge dallo svolgimento di un esercizio fisico intenso.

Quella al passo, quindi, è in tutto e per tutto una camminata di salute che, tra l’altro, si può gestire tutti i giorni con un fitness tracker per il conteggio dei passi.

Per esempio, una lunga camminata al passo di circa tre chilometri corrisponde a 5.000 passi. E sono davvero un toccasana.