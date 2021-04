Il basilico è una pianta bellissima. Si distingue in natura per il suo profumo e per il verde brillante delle sue foglie. È una pianta molto comune ma, non per questo, facile da curare. Basta il minimo errore per causarne la morte.

In un precedente articolo, abbiamo già visto come andrebbe innaffiato il basilico per mantenerlo in perfette condizioni.

Oggi, invece, cercheremo di concentrarci su un’altra criticità meno nota che affligge questa pianta. Infatti, in pochi sanno che le foglie del basilico si seccano per colpa di questo problema a cui nessuno pensa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Non sembra un problema, ma lo è

Chi coltiva il basilico, sa che questa pianta ha bisogno di cure specifiche. Bisogna stare attenti a fornirle la giusta quantità di luce, di acqua, il terreno giusto per poter crescere e una postazione adatta alle sue necessità.

Solitamente si pensa che queste siano le uniche linee guida da seguire per garantire lunga vita alla nostra pianta. Esiste, però, un problema che affligge la pianta ma che, all’apparenza, non sembra tale. Stiamo parlando della sua fioritura.

Come risolvere il problema

Le infiorescenze del basilico sono da evitare in tutti i modi. Infatti, quando il basilico fiorisce, tutte le energie della pianta saranno dirette a nutrire i nuovi arrivati, cioè i fiori. Di conseguenza, le foglie diventeranno secche e meno profumate e la piantina diventerà rigida, legnosa.

La soluzione, quindi, è di potare le infiorescenze appena nascono. L’ideale sarebbe, addirittura, evitare del tutto che i fiori spuntino. Per farlo, basterà spuntare le estremità di ciascuno stelo regolarmente.

È strano ma vero. Infatti, normalmente, si è contenti di vedere una pianta fiorire ma, in questo caso, non dovrebbe essere così. Ecco perché in pochi sanno che le foglie del basilico si seccano per colpa di questo problema a cui nessuno pensa.

Il risultato è garantito

Potando i fiori, il basilico sarà sempre più carico di foglie fresche e luminose. Inoltre, un’altra cosa da fare con cura per mantenere il proprio basilico in salute, è la raccolta delle foglie.

È importante partire da quelle in alto, scendendo poi verso il basso. In questo modo la pianta si fortificherà e sarà sempre più bella e rigogliosa.