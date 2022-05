Il ponte del 2 giugno è alle porte. Chi sfrutterà questi quattro giorni potrebbe approfittare per fare una vacanza alternativa alla classica gita al mare. Magari potrebbe sfruttare il lungo ponte per passare una o più notti in un hotel che ha una caratteristica unica del Mondo.

Per il 2 giugno possiamo decidere di andare al mare, prendendo un anticipo di vacanza estiva. Oppure possiamo decidere di sfruttare questi 4 giorni per fare una vacanza diversa, alternativa. In fondo abbiamo tutta l’estate per numerosi bagni di sole e di mare. Si può sfruttare il lungo ponte per andare a visitare 4 zone dell’Italia poco conosciute ma molto belle. Avremo il vantaggio di fare un fine settimana emozionante, divertente e super low cost.

Per esempio, si può decidere di andare a visitare un paesino spettacolare sulle coste del lago di Como. I più attivi potrebbero inforcare la bicicletta per percorrere nella regione del Brenta uno degli itinerari a due ruote più belli dell’Italia. Chi vive nel Centro e Sud potrebbe approfittare per fare visita ad un’isola poco conosciuta, ma splendida davanti alle coste napoletane, la Gaiola.

Questo hotel ha una caratteristica unica al Mondo e si trova in una delle capitali più felici d’Europa

Il lungo ponte permette anche di fare una vacanza all’estero, magari visitando una delle più belle e più felici capitali europee. Dopo due anni di restrizioni, causa Covid, questi 4 giorni potrebbero essere l’occasione per tornare a respirare aria internazionale. Magari per andare a vedere, e perché no dormire, nell’albergo più piccolo del Mondo. Si trova a Copenaghen ed è il Central hotel & cafè. Questo albergo non è lussuoso, non abbaglia per la sua bellezza, ma ha una sola stanza e questo lo rende unico e richiestissimo. Si trova nel cuore della capitale danese. La Danimarca, secondo il World happiness report dell’ONU, è il secondo Paese più felice al Mondo.

Sicuramente, il Central hotel & cafè non è uno dei più economici al Mondo. Un fine settimana alloggiando in questo hotel potrebbe costare molto. Infatti, dal sito dell’albergo si scopre che per dormire una notte nell’unica camera si spendono circa 335 euro. In compenso la colazione è compresa!

Copenaghen offre, per fortuna, altre soluzioni per trascorrere la notte. Una notte nella capitale danese per due persone in albergo ha costi a partire da 140 euro al giorno. Da Roma un volo andata e ritorno per Copenaghen parte da circa 150 euro.

Chi ama gli alberghi particolari sicuramente non può lasciarsi sfuggire una notte nell’IceHotel, che si trova in Svezia a 20 km dal Circolo polare. Questo hotel ha una caratteristica unica, è totalmente in ghiaccio. Dormire in questo albergo ha decisamente costi inferiori rispetto al Central hotel di Copenaghen, ma forse offre delle suggestioni maggiori.

Chi invece preferisce le atmosfere nostrane può dormire in un convento a picco sul mare. In Liguria, nelle Cinque Terre, nel comune di Monterosso un monastero del 1600 offre ospitalità ai viaggiatori che vogliono dormire nella struttura. La vista dalle celle al mattino è indimenticabile.

