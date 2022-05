Con quella appena conclusasi sul Dow Jones siamo giunti all’ottava settimana consecutiva con chiusura inferiore a quella della precedente. Una sequenza così lunga non si era mai vista dal 1929 a oggi. Per capire la portata di questo evento basti pensare che, come riportato settimana scorsa, una sequenza di sette settimane era stata osserva l’ultima volta nel 2001. In una sola settimana, quindi, c’è stato un salto di 90 anni circa senza riuscire a trovare un precedente. È interessante notare, però, che in termini di profondità il ribasso non è tra i peggiori della storia. Dai massimi segnati a inizio gennaio, infatti, le quotazioni hanno perso meno del 20%.

Tuttavia, nonostante un record storico negativo settimana prossima i rialzisti sui mercati azionari americani potrebbero avere un facile match point. Di questo, però, ci occuperemo nelle prossime sezioni.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito, nelle prossime settimane dovrebbe continuare il ribasso che si protrarrà anche per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Nonostante un record storico negativo settimana prossima i rialzisti sui mercati azionari americani potrebbero avere un facile match point: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 20 maggio a quota 31.261,90, in rialzo dello 0,03% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,90%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma potrebbe avere trovato il suo punto di approdo in area 30.903. Sebbene riteniamo questo scenario poco probabile, le quotazioni potrebbero rimbalzare e ripartire al rialzo. Un chiaro indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 31.585. In questo caso si potrebbe concretizzare lo scenario rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino all’obiettivo più probabile in area 29.800. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe favorire ulteriori affondi fino in area 26.900.

Time frame settimanale

Le quotazioni hanno finalmente raggiunto l’obiettivo in area 30.812 indicato nelle settimane precedenti. La tenuta di questo livello potrebbe favorire la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino al successivo obiettivo in area 26.100. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 21.450-

