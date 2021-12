Siccome il cenone si sta avvicinando, oggi proviamo a dare un consiglio utile per fare una bella sorpresa ai commensali. Metteremo in tavola un piatto che molto probabilmente farà la gioia di tutti e che non è nemmeno così complicato da cucinare. Questo grandioso secondo di maiale sorprenderà tutti al cenone di Capodanno, anche più del cotechino, andiamo a scoprirlo.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una salsiccia con porro e cipolle, a cui aggiungeremo un bel po’ di sidro di mele. Per prepararla avremo bisogno di:

12 salsicce di maiale;

2 porri tagliati a fette;

1 cipolla tagliata a fette;

2 cucchiai di olio d’oliva;

4 cucchiai di aceto di mele;

2 cucchiai di zucchero;

3 spicchi d’aglio schiacciati;

500 millilitri di sidro di mele;

250 millilitri di brodo di pollo;

2 cucchiai di senape;

200 grammi di spinaci.

Tutti gli ingredienti sono facili da reperire, anche il sidro. Per trovarlo, rivolgiamoci ad un supermercato ben fornito o al limite ad un buon negozio online.

Per chi non conosce questa bevanda, essa è un alcolico ottenuto tramite la fermentazione delle mele. Viene consumato soprattutto in Francia, nel Regno Unito ed in alcune zone del nord Europa. Oggi noi proveremo a portare in Italia una ricetta che lo utilizza in grandi quantità.

Questo grandioso secondo di maiale sorprenderà tutti al cenone di Capodanno anche più del cotechino

Iniziamo ora la nostra preparazione. Scaldiamo un cucchiaio di olio d’oliva in una grande casseruola con coperchio a fuoco medio-alto. Aggiungiamo le salsicce e cuociamo per 6-7 minuti, girando di continuo, fino a quando non sono dorate. Trasferiamo in un piatto e mettiamo da parte.

Aggiungiamo l’olio rimanente in una padella con la cipolla, i porri e un pizzico di sale. Soffriggiamo per alcuni minuti. Aggiungiamo ora l’aceto e lo zucchero e cuociamo per altri 2-3 minuti, mescolando fino a quando il liquido è evaporato e cipolle e porri sono un po’ dorati.

Aggiungiamo l’aglio, cuociamo per un altro minuto, poi versiamo il sidro. Facciamo bollire per 2-3 minuti a fuoco alto, poi aggiungiamo tutto alla casseruola con le salsicce. Portiamo ad ebollizione, poi abbassiamo il fuoco a medio-basso e lasciamo cuocere per 20-25 minuti. Continuiamo fino a quando le salsicce sono cotte e la salsa è piuttosto densa.

Infine, aggiungiamo senape, sale e pepe a piacere. Aggiungiamo gli spinaci e copriamo con un coperchio per 2-3 minuti. Rimuoviamo dal fuoco e impiattiamo.

