Ormai lavatrice e asciugatrice sono diventati due degli elettrodomestici indispensabili in ogni casa. Ci permettono di avere sempre i capi puliti e pronti all’uso in più della metà del tempo. Certo c’è chi ancora è un po’ titubante sull’utilizzo dell’asciugatrice e preferisce stendere all’aperto.

Ma in realtà questi due elettrodomestici se usati con la giusta accortezza sono una manna dal cielo.

La più grande preoccupazione di chi non è convinto sull’acquisto dell’asciugatrice è che i panni si rovinino. Capita di sentire storie di maglie ristrette ormai a misura bambino o pantaloni strappati. Ma questo può succedere tanto nella lavatrice quanto nell’asciugatrice. Per questo è fondamentale conoscere qualche trucchetto per preservare i nostri preziosi capi d’abbigliamento.

Per un bucato impeccabile ecco 5 cose da fare prima di mettere i panni in lavatrice ma anche in asciugatrice

La prima cosa da fare quando laviamo felpe e pantaloni è chiudere sempre le zip. Le cerniere infatti sono tra le principali responsabili dei buchetti nel tessuto. Con il processo di lavaggio il cestello ruota ed è facile che le maglie metalliche si impiglino nel tessuto. Stessa cosa con i gancetti dei reggiseni, meglio chiuderli e riporre il reggiseno in un sacchetto a parte.

Sempre controllare le tasche

Capita di ritrovarsi qualche fazzolettino o una mascherina distrutta nella lavatrice o asciugatrice. Rivoltiamo le tasche e assicuriamoci non si sia nulla dentro. In più in questo modo si laveranno e asciugheranno anche meglio.

Stessa cosa per i calzini, rivoltiamoli sempre e non buttiamoli nel cestello accartocciati. Non cambia nulla per l’elettrodomestico ma non si laveranno o asciugheranno mai in modo omogeneo.

Quando laviamo pantaloni della tuta o felpe con i lacci leghiamoli. Facciamo un nodo grosso e non troppo stretto, così non ci ritroveremo a tirarli fuori dal tessuto. Sarà capitato mille volte di usare una spilla da balia per recuperare il cordino intrappolato.

Per finire laviamo pantaloni, jeans e magliettine in cotone al rovescio. Questo permette un lavaggio e un’asciugatura omogenea, come un minore stress per il tessuto. Così i colori rimarranno brillanti e non saranno mai opachi.

Quindi, per un bucato impeccabile ecco 5 cose da fare prima di mettere i panni in lavatrice ma anche in asciugatrice. Sembrano dei passaggi inutili e non essenziali e invece fanno davvero la differenza. In questo modo preserveremo gli elettrodomestici e il bucato sarà sempre perfetto.

Un ultimo consiglio

Controlliamo sempre le etichette dei capi prima di lavarli o metterli nell’asciugatrice. Questo ci permetterà di utilizzare sempre il lavaggio giusto e non rovinare nessun capo. Inoltre facciamo anche attenzione al detersivo e alla quantità di ammorbidente. Per avere un bucato impeccabile e capi puliti e igienizzati ecco che detersivo bisogna usare.

