L’odore del cavolfiore quando lo si cuoce o il suo sapore potrebbero scoraggiare in molti dal mangiarlo. Probabilmente, però, si rinuncia a farlo anche perché non si è ancora trovata la ricetta giusta. Già in passato ne abbiamo suggerita una per provare a far cambiare idea a chi la pensa in questo modo. Come gran parte degli altri ortaggi, si tratta di un alimento molto versatile e che può essere cucinato in tantissimi modi, se si usa un po’ di fantasia. Lo si impiega persino per preparare una finta pizza di cavolfiore e, se proprio si vuole rimanere sul classico, una vellutata scaldacuore, che è un primo piatto perfetto dopo una mattinata piovosa d’autunno o inverno.

Chi non ama il cavolfiore non sa cosa si perde se non prova a preparare questa torta salata. Tra preparazione e cottura, si impiegherà poco più di un’ora. Se ne può servire una grande fetta come cena o una più piccola come secondo piatto, magari assieme ad un contorno.

Per 8 persone

50 g di Grana Padano DOP;

50 g di pecorino;

30 g di latte intero freddo di frigorifero;

130 g di farina 00;

100 g di burro freddo;

1 tuorlo di uovo per spennellare;

sale e pepe nero q.b.

Ripieno

465 g di ricotta;

700 g di cavolfiore;

3 uova medie.

Procedimento

Preparare la pasta sfoglia salata

Versare farina, pecorino e Grana all’interno della ciotola della planetaria.

Aggiungere il burro a tocchetti e un pizzico di sale e pepe.

Azionare la planetaria e lavorare gli ingredienti, aggiungendo latte freddo a filo a mano a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Trasferirlo su un piano di lavoro e impastarlo con le mani per dargli la forma di un panetto, aggiungendo farina se necessario e cioè quando risulta troppo appiccicoso.

Avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per mezz’ora.

Preparare il ripieno

Prendere il cavolfiore, pulirlo e separare le cimette dal resto dell’ortaggio.

Metterle in un mixer e azionarlo fino a tritarle finemente.

Sbattere leggermente le uova e metterle in una ciotola, sopra la quale disporre un colino.

Versare la ricotta al suo interno, per poi setacciarla e lavorare il composto con uno sbattitore elettrico, fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Aggiungere il formaggio grattugiato, il cavolfiore e aggiustare di sale e pepe.

Mescolare il tutto e metterlo da parte.

Comporre la torta salata al cavolfiore

Imburrare e infarinare uno stampo da 24 cm e preriscaldare il forno a 180°.

Prendere il panetto prima riposto in frigorifero e stenderlo sul piano di lavoro infarinato usando un mattarello.

Farle raggiungere lo spessore di 5-6 mm, arrotolare la frolla attorno al mattarello e trasferirla nello stampo.

Sistemare l’impasto per farlo aderire ai bordi della tortiera.

Versare il ripieno all’interno della torta e livellarlo con l’aiuto di una spatola.

Cuocere la torta salata al cavolfiore in forno statico per 30-35 minuti. Se si scurisce troppo in superficie, coprirne la parte superiore con l’alluminio.

Completare e servire

Al termine di questo lasso di tempo, estrarre la torta dal forno e spennellarne la superficie con il tuorlo d’uovo.

Infornarla nuovamente a 200°.

Una volta passati dieci minuti, spegnere il forno e lasciare intiepidire la torta.

Rimuoverla dallo stampo, metterla in un piatto da portata e servirla.

Buon appetito!