Ci sono alcuni animali che, per diverse ragioni, diventano famosi e noti a tutti. Alcuni, per esempio, possono essere conosciuti dai più per alcuni video che si trovano sul web. Non è raro, infatti, che una ripresa di un’azione particolare fatta da un animale diventi completamente virale. Altri, invece, sono noti per ragioni ancora più particolari. E una di queste è sicuramente il fatto che appartengono a famiglie importanti e prestigiose. Come il micio di cui vogliamo parlare oggi. Vediamo allora perché questo gatto è stato seguito da diversi paparazzi, ecco il sorprendente motivo per cui tutti volevano una sua foto.

Questo gatto è stato seguito da diversi paparazzi, ecco il sorprendente motivo

In un precedente articolo del nostro team, “Il gatto più famoso di Inghilterra: ecco perché questo micio è conosciuto da tutti”, avevamo già parlato di un gatto molto noto. Questo micio, infatti, è davvero conosciuto da tutti e molti volevano una sua foto. E oggi vogliamo parlare di un altro felino piuttosto conosciuto. Infatti, anche questo gatto è stato seguito da diversi paparazzi. Ecco il sorprendente motivo. Si trattava del micio di Bill Clinton. Un gatto che, dopo pochi anni, è diventato fondamentale all’interno della Casa Bianca.

I fotografi hanno seguito il micio di Bill Clinton, prendendo tantissime foto

Sembra incredibile pensare che dei paparazzi possano seguire con tanta enfasi un gatto. Eppure, al gatto di Bill Clinton, questo è davvero successo. Era il 1992 e Clinton, all’epoca, era il governatore dell’Arkansas. Socks, il suo gatto, catturò l’attenzione di tutti. E questo si trasformò in un’orda di paparazzi che si misero attorno a lui, scattando diverse foto. Queste circolarono ancora di più quando, l’anno successivo, Bill Clinton diventò Presidente degli USA. Quest’ultimo, infatti, portò con sé Socks alla Casa Bianca. E in tanti parlarono del ruolo di questo micio nell’edificio più famoso del mondo e, soprattutto, dei litigi con il cane Buddy. Insomma, Socks era diventato una vera e propria star!